Французький спецназ отримає новітню гвинтівку Sig Sauer MCX Spear LT: особливості зброї (відео)

Конструкція модифікації MCX Spear LT дає змогу легко переносити і транспортувати зброю, що робить її придатною для використання в найрізноманітніших ситуаціях.

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Французькі спецпризначенці незабаром отримають на озброєння новітню гвинтівку Sig Sauer MCX Spear LT. Зброю поставлять десантникам і спецпідрозділам, які спеціалізуються на диверсійних операціях у тилу противника. Про це 1 квітня повідомили оглядачі Bulgarian Military з посиланням на джерела в Міноборони Франції.

Нині на озброєнні елітних французьких військ перебувають автоматичні пістолети Glock 17 і HK USP, гранатомети HK LG40, кулемети Minimi калібру 5.56 і 7.62 мм, пістолети-кулемети HK MP5, а також різні гвинтівки, такі як Sako TRG, SCAR-H, HK-416 і HK-417.

Тепер військове керівництво має намір оснастити бійців спецпідрозділів новим стрілецьким озброєнням на тлі впровадження нових парашутних систем, що дають змогу долати відстані близько 50 км із вантажем до 200 кг.

Гвинтівки від SIG Sauer варіантів MCX Virtus (спарава) і MCX Spear LT

Особливості гвинтівки

Sig Sauer MCX Spear LT — сучасна гвинтівка, яка вирізняється малою вагою, можливістю адаптації до різних калібрів і винятковою модульною конструкцією.

Автоматика гвинтівки побудована на основі газового поршня з верхнім розташуванням і коротким ходом. При цьому газоблок має двопозиційне регулювання, щоб можна було збільшити тиск, якщо раптом автоматика не спрацьовує. Така конструкція забезпечує меншу забрудненість і підвищує надійність зброї, значно знижуючи необхідність у регулярному обслуговуванні.

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Цей варіант карабіна розроблено під стандартний патрон НАТО 5.56x45 мм. Зброя оснащена вільно плаваючою рукояткою M-LOK, регульованим прикладом, що складається убік, а також повнорозмірною планкою Пікатінні для кріплення оптики й додаткових аксесуарів.

SIG Sauer MCX Spear LT у різних калібрах і з різною довжиною ствола

MCX Spear LT має тонкий дизайн, що дає змогу віднести її до легшого класу гвинтівок. Незважаючи на те, що платформи з короткоходовою газовою системою і з міцною цівкою додають зброї вагу, розробники постаралися полегшити гвинтівку завдяки полегшенню пропилів у ствольній коробці і перепрофільованому стволу. Без магазину вона важить приблизно 3,58 кг.

При повному висуванні приклада довжина рушниці становить близько 90,17 см, але при складеному прикладі вона зменшується до 67,31 см. Конструкція дає змогу легко переносити і транспортувати зброю, що робить її придатною для використання в найрізноманітніших ситуаціях.

Варіант Spear LT є амбідекстральним — усі елементи управління симетричні. Це дає змогу як шульгам, так і правшам маніпулювати запобіжником, а також замикати і відпускати затвор, не прибираючи домінуючу руку з пістолетної рукоятки.

"Гвинтівка SIG SAUER MCX-SPEAR-LT являє собою вершину інновацій у сфері вогнепальної зброї, забезпечуючи неперевершені характеристики, підвищену точність і неперевершену універсальність", — стверджують розробники.

Раніше повідомлялося, що американські спецпідрозділи почали отримувати на озброєння перші замовлені партії напівавтоматичних високоточних гвинтівок Mid Range Gas Gun-Sniper або MRGG-S. Гвинтівка використовує патрони 6.5 Creedmoor калібру 6.5х47 з високим балістичним коефіцієнтом.