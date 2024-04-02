"Обмежено придатним" чоловікам потрібно з'явитися у військкомат: Зеленський підписав закон

За словами нардепа Ярослава Железняка, чоловіки, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №10313, спрямований на забезпечення соціального захисту військовослужбовців і поліцейських. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки до другого читання вдосконалив законопроєкт:

підтримано можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, у тому числі за кордоном, без необхідності особистого проходження через чотири місяці військово-лікарської комісії;

встановлено на рівні закону грошову виплату в розмірі 15 мільйонів гривень родині захисника в разі його загибелі;

виключено всі норми про заборону військовим поширювати інформацію в медіа та в Інтернеті;

чоловіки, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

"Також туди внесли правку, що чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд (оскільки статус обмежено придатних для військової служби скасовано). Залишається норма про повну "спроможність або неспроможність", яку визначатиме військово-лікарська комісія", — розповів нардеп.

Скасування обмежено придатних

Новий законопроєкт також вводить такі обмеження:

чоловіки, які раніше отримали висновок про обмежену придатність, зобов'язані протягом дев'яти місяців пройти повторну медкомісію;

районні та міські військкомати втратили можливість брати на військовий облік громадян, обмежено придатних у воєнний час;

приписна комісія не зможе написати "обмежено придатний у воєнний час" у рішенні про встановлення на військовий облік;

медкомісія, яку за станом здоров'я проходять офіцери та інші військовослужбовці (мобілізовані, контрактники, резервісти), не зможе вказати категорію "обмежено придатний на воєнний час" у своєму висновку.

Нагадаємо, що 2 квітня президент Зеленський також підписав закон про зменшення віку для мобілізації з 27 до 25 років, а також законопроєкт, який запроваджує електронний реєстр військовозобов'язаних.