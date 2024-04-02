"Ограниченно годным" мужчинам нужно явиться в военкомат: Зеленский подписал закон
По словам нардепа Ярослава Железняка, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10313, направленный на обеспечение социальной защиты военнослужащих и полицейских. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ко второму чтению усовершенствовал законопроект:
- поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости личного прохождения через четыре месяца военно-врачебной комиссии;
- установлено на уровне закона денежную выплату в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели;
- исключены все нормы о запрете военным распространять информацию в медиа и в Интернете;
- мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.
"Также туда внесли правку, что мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр (так как статус ограниченно годных для военной службы отменен). Остается норма о полной "способности или неспособности", которую будет определять военно-врачебная комиссия", — рассказал нардеп.
Отмена ограниченно годных
Новый законопроект также вводит следующие ограничения:
- мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию;
- районные и городские военкоматы потеряли возможность брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;
- приписная комиссия не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;
- медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.
Напомним, что 2 апреля президент Зеленский также подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также законопроекта, который вводит электронный реестр военнообязанных.