"Ограниченно годным" мужчинам нужно явиться в военкомат: Зеленский подписал закон

По словам нардепа Ярослава Железняка, мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №10313, направленный на обеспечение социальной защиты военнослужащих и полицейских. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки ко второму чтению усовершенствовал законопроект:

поддержана возможность пребывания военнослужащих на лечении до 12 месяцев, в том числе за рубежом, без необходимости личного прохождения через четыре месяца военно-врачебной комиссии;

установлено на уровне закона денежную выплату в размере 15 миллионов гривен семье защитника в случае его гибели;

исключены все нормы о запрете военным распространять информацию в медиа и в Интернете;

мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр.

"Также туда внесли правку, что мужчины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторный медицинский осмотр (так как статус ограниченно годных для военной службы отменен). Остается норма о полной "способности или неспособности", которую будет определять военно-врачебная комиссия", — рассказал нардеп.

Отмена ограниченно годных

Новый законопроект также вводит следующие ограничения:

мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию;

районные и городские военкоматы потеряли возможность брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;

приписная комиссия не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;

медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

Напомним, что 2 апреля президент Зеленский также подписал закон об уменьшении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет, а также законопроекта, который вводит электронный реестр военнообязанных.