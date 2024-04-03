Вжито невідкладних заходів: як США збираються далі допомагати Україні, — Білий дім

Представник Білого дому Майк Джонсон заявив, що уряд обмежений у своїх діях у ситуації, що склалася. Йому потрібно, щоб у Конгресі ухвалили закон про "додаткове фінансування".

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В адміністрації президента США Джо Байдена шукатимуть способи забезпечення України негайною підтримкою. Про це розповів представник Білого дому Джо Кірбі під час брифінгу для журналістів.

Його заяву було зроблено на тлі затягування в Палаті представників рішення про виділення додаткового фінансування для підтримки України.

За словами Кірбі, вже було вжито "невідкладних заходів".

"Ви бачили, як Пентагон зміг виділити 300 мільйонів доларів, щоб підтримати українські сили в пакеті екстреної допомоги. Ми продовжуватимемо активно шукати і розглядати можливості для подальших дій", — сказав Кірбі.

За словами представника Білого дому, уряд Сполучених Штатів досі обмежений у своїх діях у ситуації, що склалася. Так, йому потрібно, щоб у Конгресі ухвалили закон про "додаткове фінансування".

Кірбі зазначив, що "дедлайн", коли уряд мав би почати діяти задля більшої підтримки України, вже сплив. Це сталося тоді, коли Байден подав запит до Конгресу з пакетом допомоги.

За словами Кірбі, через бездіяльність законодавців у Палаті представників, командири Сил оборони України змушені ухвалювати складні рішення стосовно того, як заощаджувати боєприпаси й водночас захищати позиції.

Брифінг Джона Кірбі (дивитися з 04:40)

Раніше ЗМІ повідомляли, що НАТО створює новий фонд, щоб допомагати Україні замість США. За даними журналістів, великий пакет допомоги можуть надати Києву як відчутну підтримку за підсумками липневого саміту НАТО. Замість конкретних кроків щодо вступу до Альянсу, що багато представників НАТО вважають для України неможливим.

Також журналісти повідомляли, що спікер Палати представників Майк Джонсон хоче проштовхнути нову сумнівну схему підтримки України. Наразі Джонсон вивчає інші варіанти ухвалення пакета допомоги від США, але вони не подобаються демократам і недостатні для республіканців.