Дві ключові речі: у ЗСУ попередили про загрозу, якщо ЗС РФ захоплять Часів Яр (відео)

За словами командира батальйону "Ахіллес" Юрія Федоренка, Часів Яр розташований на панівній висоті. Відповідно, противнику буде легше накривати вогнем населені пункти поблизу.

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Російські окупанти продовжують спроби захоплення Донецької області в її адміністративних межах. Наразі противник дедалі ближче підходить до міста Часів Яр, що неподалік Бахмута. Командир батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Суспільне Спротив" розповів, чим небезпечне повне захоплення населеного пункту.

За його словами, місто розташоване на панівній висоті. Відповідно, якщо воно перейде в руки противника, то в нього з'явиться можливість атакувати інші міста поблизу. Йдеться про вогневий контроль над Краматорськом, Дружківкою та Костянтинівкою.

"Основний напрямок своїх зусиль противник націлив у напрямку Часового Яру. Чому? Тому що це панівна висота. Вона дає можливість організувати дві ключові речі. Перше взяти під вогневий контроль інші міста: Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка. І організувати плацдарм для подальшого просування", — заявив Юрій Федоренко.

Окремо командир батальйону розповів про способи, за допомогою яких противник намагається захопити місто на Донбасі. ЗС РФ роблять ставку на використання керованих авіабомб, адже в Авдіївці це мало вирішальне значення.

"Якби не КАБи, або в нас була можливість збивати ворожу авіацію, Авдіївка встояла б. Коли на тебе падає 500 кілограмів майже безшумно, це дуже потужний вибух. А якщо вона падає в ціль, у нашу позицію, то дуже малоймовірно, що позиція після того вистоїть", — підсумував Юрій Федоренко.

Нагадаємо, 1 квітня повідомлялося, що РФ могла зайняти панівні висоти в районі Часового Яру, а цього не можна було допускати. Позиції, які зайняли окупанти, відкривають їм оперативний простір для подальшого просування. За словами аналітика Романа Погорілого, з цих причин Часів Яр важливо утримувати і не дати росіянам там закріпитися.