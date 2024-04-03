Робота спецназу "Кабул 9": під Запоріжжям знищили російський ЗРК "Бук" (відео)

Після виявлення ворожого комплексу за допомогою засобів аеророзвідки, українські артилеристи завдали удару, імовірно, ракетою РСЗВ М142 HIMARS.

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Українським захисникам на Запорізькому напрямку вдалося знищити пускову установку російського зенітно-ракетного комплексу "Бук". Ворожу техніку виявили розвідники спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Кабул 9", який виник на початку повномасштабного вторгнення РФ. Кадри бойової роботи бійців ЗСУ показала пресслужба Головного управління розвідки МО України 2 квітня.

"28 березня 2024 року воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" на Запорізькому напрямку фронту виявили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" і навели на нього вогонь нашої артилерії", — йдеться в повідомленні ГУР.

Як розповіли оглядачі "Мілітарного", цей підрозділ сформовано ветеранами українських спецслужб і збройних сил за сприяння керівника ГУР Кирила Буданова.

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У цьому епізоді фахівцям вдалося виявити ЗРК противника в районі населеного пункту Велика Білозерка. Бійці при цьому використовували розвідувальний безпілотник, після чого за вказаними координатами відпрацювали українські артилеристи.

У ГУР не уточнили озброєння, за допомогою якого було знищено ворожий "Бук". Однак експерти припустили, що вогневе ураження було завдано американською реактивною установкою М142 HIMARS, якій "знадобився лише один снаряд для ураження установки".

"У результаті окупанти втратили самохідну вогневу установку 9А310М1-2 комплексу 9К37М1-2 "Бук-М1-2", що має послабити ППО росіян на Запоріжжі", — підсумували експерти.

Нагадаємо, фронтова авіація Повітряних сил ЗСУ на Херсонському напрямку знищила місце дислокації російських операторів БПЛА, а також базу розташування особового складу ЗС РФ. Експерти припустили, що під час атаки застосували AASM 250 HAMMER французького виробництва або ж американську JDAM.