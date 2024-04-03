Москва випереджає в гонці: союзники не можуть надати достатньо боєприпасів для ЗСУ, — Bloomberg

За даними журналістів, російська військова промисловість працює дуже активно, а поставки Україні скорочуються.

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Україна та її партнери відстають у перегонах за боєприпасами, необхідними Збройним силам для протистояння наступу російських збройних сил. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Згідно з висловлюваннями партнерів, ознайомлених з останніми подіями на передовій, потік західної військової допомоги в Україну різко зменшився. Деякі військові підрозділи змушені використовувати озброєння лише один раз на день, щоб зберегти обмежені запаси.

Це призвело до того, що союзники почали активно шукати снаряди по всьому світу, щоб зберегти поставки в Україну. Однак реалізація цих ініціатив відбувається повільно, і незрозуміло, чи будуть вони достатньо ефективними в короткостроковій перспективі для підтримки стабільності на лінії фронту в Україні.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила в електронному листі Bloomberg, що зараз необхідно діяти без зволікання.

"Хоча довгострокові зобов'язання відіграють важливу роль, факт війни полягає в тому, що перемагає та сторона, у якої більше боєприпасів", — зазначила вона.

Згідно з висловлюванням прем'єр-міністра Естонії, російська військова промисловість працює в три зміни, в той час як поставки боєприпасів в Україну швидко зменшуються.

"Без нашої підтримки ця війна може бути програна", — додала Каллас.

Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що чеський глава Міністерства закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що в Україну поставлять 300 000 снарядів. Вони повинні будуть забезпечити важливий "перепочинок" на передовій на кілька місяців.