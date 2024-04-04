ЗС РФ збільшили кількість штурмів: в ISW не виключають підготовку Кремля до масованого наступу

Біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки 30 березня відбулася батальйонна російська механізована атака, під час якої окупанти могли задіяти щонайменше 12 БМП та 36 танків.

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Російські війська збільшили масштаби та кількість механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. У Інституті вивчення війни (ISW) у звіті за 3 квітня повідомили подробиці.

На усьому театрі бойових дій фіксується активізація російських механізованих штурмів. Сили оборони відбили велику російську атаку на Лиманському напрямку. Українські війська, як свідчать геолокаційні дані, пошкодили або знищили кілька російських бронемашин на схід від селища Терни.

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Біля селища Тоненьке на захід від Авдіївки 30 березня відбулася батальйонна російська механізована атака. В цій атаці російські війська залучили щонайменше 12 БМП та 36 танків. Силам оборони вдалося знищити 78 БМП та 12 ворожих танків.

В ISW вважають, що вздовж усієї лінії фронту війська РФ провели лише одну іншу механізовану атаку такого масштабу з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, яка також відбулася біля Тернів 20 січня. Окупанти, як зазначили аналітики, можуть активізувати механізовані атаки ще до періоду настання весняного періоду з багнистою місцевістю, що ускладнює подальше ведення маневреної війни.

Фото: ISW

У звіті йдеться про те, що російські війська також можуть активізувати механізовані атаки. Це дозволить їм скористатися нестачею українських матеріальних засобів до прибуття нової очікуваної західної допомоги у сфері безпеки.

Фото: ISW

Костянтин Машовець, український військовий оглядач, заявив, що на півдні України діють два угруповання російських військ. З його слів, на південній частині та в окупованому Криму додатково перебувають 13,5 тисячі військових РФ у складі "Кримського угруповання оборони" та щонайменше 14 тисяч військовослужбовців Росгвардії.

Фото: ISW

Нагадаємо, 3 квітня у Держдепі США пояснили, чому американські війська не відправлять до України. Головний дипломат США вважає, що питання розміщення іноземних військ в Україні не в інтересах будь-кого з членів НАТО і може призвести до прямого конфлікту з Росією.