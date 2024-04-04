ВС РФ увеличили количество штурмов: в ISW не исключают подготовку Кремля к массированному наступлению

Возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки 30 марта состоялась батальонная российская механизированная атака, во время которой оккупанты могли задействовать не менее 12 БМП и 36 танков.

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Российские войска увеличили масштабы и количество механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта. В Институте изучения войны (ISW) в отчете за 3 апреля сообщили подробности.

На всем театре боевых действий фиксируется активизация российских механизированных штурмов. Силы обороны отбили крупную российскую атаку на Лиманском направлении. Украинские войска, как свидетельствуют геолокационные данные, повредили или уничтожили несколько российских бронемашин к востоку от поселка Терны.

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Возле поселка Тоненькое к западу от Авдеевки 30 марта состоялась батальонная российская механизированная атака. В этой атаке российские войска привлекли не менее 12 БМП и 36 танков. Силам обороны удалось уничтожить 78 БМП и 12 вражеских танков.

В ISW считают, что вдоль всей линии фронта войска РФ провели только одну другую механизированную атаку такого масштаба с начала российской кампании по захвату Авдеевки в октябре 2023 года, которая также состоялась у Тернов 20 января. Оккупанты, как отметили аналитики, могут активизировать механизированные атаки еще до периода наступления весеннего периода с топкой местностью, что затрудняет дальнейшее ведение маневренной войны.

Фото: ISW

В отчете говорится о том, что российские войска также могут активизировать механизированные атаки. Это позволит им воспользоваться недостатком украинских материальных средств до прибытия новой ожидаемой западной помощи в сфере безопасности.

Фото: ISW

Константин Машовец, украинский военный обозреватель, заявил, что на юге Украины действуют две группировки российских войск. По его словам, на южной части и в оккупированном Крыму дополнительно находятся 13,5 тысячи военных РФ в составе "Крымской группировки обороны" и не менее 14 тысяч военнослужащих Росгвардии.

Фото: ISW

Напомним, 3 апреля в Госдепе США объяснили, почему американские войска не отправят в Украину. Главный дипломат США считает, что вопрос размещения иностранных войск в Украине не в интересах любого из членов НАТО и может привести к прямому конфликту с Россией.