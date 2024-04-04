Наводив російські ракети на позиції Сил оборони на Донеччині: в ЗСУ виявили "крота" (фото)

За словами правоохоронців, фігурант через свого батька, який виїхав до РФ 2023 року, передавав ФСБ РФ координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд.

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Служба безпеки України СБУ затримала "крота" в лавах ЗСУ. Його підозрюють у тому, що він наводив російські ракети та дрони по позиціях Сил оборони на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад Сил оборони, яка дислокується на території східного регіону. Він через свого батька, який виїхав до РФ 2023 року, передавав ФСБ РФ координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд. Окупантів переважно цікавили артилерія і танки, а також місця зосередження особового складу.

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Батько підозрюваного нібито встановив контакт з пропагандистом та ексспівробітником ФСБ Сергієм Карнауховим і всю отриману від сина інформацію передавав йому.

Під час обшуку за місцем перебування затриманого виявлено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з батьком.

Слідчі СБУ повідомили військовому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Також вирішується питання щодо повідомлення про заочну підозру батьку військового.

Нагадаємо, що СБУ затримала чоловіка, який за вказівкою Кремля намагався влаштуватись на службу до Сил оборони України та шпигувати на користь ворога.

Раніше повідомлялося, що СБУ також затримала агента ФСБ Російської Федерації, який "зливав" росіянам інформацію для прориву оборони Києва у 2022 році.