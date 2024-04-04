Подвійна загроза: США готуються до ядерного стримування РФ і Китаю, — The Economist

За словами журналістів, РФ може збільшити свій арсенал на 57%, додавши ще трохи менш як 1000 одиниць ядерної зброї. Сьогодні це стримується СНО-III, але дні договору вже полічені. До кінця десятиліття у Пекіна буде 1000 боєголовок.

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Дедалі більше впливових американських аналітиків сходяться на думці, що ядерне стримування може виявитися ненадійним у міру того, як зростає конкуренція наддержав. Повернення в Білий дім Дональда Трампа може зруйнувати американські альянси й змусити союзників в Азії та Європі по-новому поглянути на власні ядерні можливості. Про це пише британське видання The Economist.

Хто б не переміг на листопадових виборах у США, йому дістанеться ядерний комплекс у розпал 30-річної реконструкції вартістю 1,5 трильйона доларів. Передбачено безліч різноманітних проєктів, як-от розробка нової боєголовки та крилатої ракети, створення нових плутонієвих місткостей, будівництво нових підводних човнів, бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет.

На тлі війни в Україні, ядерної риторики президента РФ Володимира Путіна, а також зростання ядерного арсеналу Китаю (з менш ніж 300 боєголовок 2019 року до 500 на сьогодні та, за прогнозами Пентагону, до 1000 до кінця десятиліття), Америка дедалі більше переймається тим, що доведеться одночасно протистояти двом великим ядерним державам.

"Яка стратегічна цінність для Сполучених Штатів у можливості завдати контудару проти другої ядерної держави після того, як перша нанесла і витримала великий ядерний удар?" — таке питання ставлять автори нещодавньої статті Національної лабораторії Міністерства енергетики США в Ліверморі (штат Каліфорнія), що займається питаннями ядерної модернізації.

"Якби Америці довелося вести ядерну війну, наприклад, із Китаєм, чи переступила б Росія ядерний поріг, щоб завдати вирішального удару, перемогти ненависного ворога і домогтися домінантного становища?" — також ідеться в публікації.

Думка скептиків

Скептики вважають проблему перебільшеною. Ядерний арсенал США, як і раніше, вдесятеро більший за китайський. Війна в Україні теж не вважається ґрунтовною причиною для збільшення запасу ядерної зброї.

"Стратегічний ядерний баланс, схоже, не зіграв суттєвої ролі в цій кризі", — зазначає Френсіс Гевін, історик ядерної енергетики з Університету Джонса Гопкінса. Він звернув увагу на те, як мало обговорювали стан, готовність і кількість ядерних озброєнь двох найбільших ядерних держав, що може вказувати на те, що Америці вдасться впоратися, навіть якщо РФ і Китай перевершать її кількісно.

Ядерна загроза РФ І КНР

Але є й інша думка. У жовтні минулого року комісія Конгресу, до якої ввійшли люди з адміністрацій Обами та Трампа, попередила, що "розміри й склад ядерних сил повинні враховувати можливість спільної агресії з боку РФ і Китаю", і що у Сполучених Штатів мають бути можливості для "одночасного стримування обох країн". Загалом, потрібен більший і різноманітніший ядерний арсенал.

У США немає можливостей виробляти величезну кількість нових боєголовок. Але в резерві є близько 1900 одиниць ядерної зброї.

Запаси ядерної зброї

Розгорнутий арсенал може подвоїтися, якщо зброю встановлять у наявні ракети та інші системи. РФ може збільшити свій арсенал на 57%, додавши ще трохи менш як 1000. Сьогодні це стримується СНО-III. Але торік Росія відмовилася від інспекцій, передбачених договором — ознака того, що його дні добігають кінця.

США можуть відновити ядерні випробування

Ще один варіант, якому в приватному порядку віддають перевагу деякі радники Трампа, — відновлення ядерних випробувань. США, РФ і КНР не проводили подібних випробувань з 90-х років, покладаючись на комп'ютерне моделювання. Трамп під час свого президентства звинувачував Китай і Росію в таємних випробуваннях "малої потужності" і розглядав можливість зміни політики. Останніми роками з'явилися ознаки будівництва тунелів, нових об'єктів і збільшення трафіку на випробувальних полігонах у США, РФ і Китаї. Ймовірно, це вказує на те, що кожна з країн намагається перестрахуватися на випадок змін в інших країнах.

Але ніщо не вирішено. Трамп може спробувати встановити контроль над озброєннями та домовитися з Росією і Китаєм, щоб самоствердитися як успішний парламентер, так вважає Джеффрі Льюїс з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї. В обмін на обмеження розвитку протиракетної оборони США можуть попросити РФ включити свій значний арсенал тактичної ядерної зброї до будь-яких майбутніх угод з контролю озброєнь і запропонувати Китаю теж підписати угоду.

Але в січні Трамп публічно підтримав систему протиракетної оборони, пославшись на успіх ізраїльської системи "Залізний купол". Тому згадані питання викличуть внутрішню напруженість у майбутній адміністрації.

Нагадаємо, що, за словами старшого наукового співробітника інституту ООН Павла Подвига, надійність ядерних систем РФ перебуває на рівні 95-98%.

Також повідомлялося, що експерти висловили думку про те, чи може ПРО перехопити російську ядерну ракету.