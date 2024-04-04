Двойная угроза: США готовятся к ядерному сдерживанию РФ и Китая, — The Economist

По словам журналистов, РФ может увеличить свой арсенал на 57%, добавив еще чуть менее 1000 единиц ядерного оружия. Сегодня это сдерживается СНВ-III, но дни договора уже сочтены. К концу десятилетия у Пекина будет 1000 боеголовок.

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Все больше влиятельных американских аналитиков сходятся во мнении, что ядерное сдерживание может оказаться ненадежным по мере того, как растет конкуренции сверхдержав. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа может разрушить американские альянсы и заставить союзников в Азии и Европе по-новому взглянуть на собственные ядерные возможности. Об этом пишет британское издание The Economist.

Кто бы ни победил на ноябрьских выборах в США, ему достанется ядерный комплекс в разгар 30-летней реконструкции стоимостью 1,5 триллиона долларов. Предусмотрено множество разнообразных проектов, таких как разработка новой боеголовки и крылатой ракеты, создание новых плутониевых емкостей, строительство новых подводных лодок, бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.

На фоне войны в Украине, ядерной риторики президента РФ Владимира Путина, а также роста ядерного арсенала Китая (с менее чем 300 боеголовок в 2019 году до 500 на сегодня и, по прогнозам Пентагона, до 1000 к концу десятилетия), Америка все больше беспокоится о том, что придется одновременно противостоять двум крупным ядерными державам.

"Какая стратегическая ценность для Соединенных Штатов в возможности нанести контудар против второй ядерной державы после того, как первая нанесла и выдержала крупный ядерный удар?" — таким вопросом задаются авторы недавней статьи Национальной лаборатории Министерства энергетики США в Ливерморе (штат Калифорния), которая занимается вопросами ядерной модернизацией.

"Если бы Америке пришлось вести ядерную войну, например, с Китаем, переступила бы Россия ядерный порог, чтобы нанести решающий удар, победить ненавистного врага и добиться доминирующего положения?" — также говорится в публикации.

Мнение скептиков

Скептики считают проблему преувеличенной. Ядерный арсенал США по-прежнему в десять раз больше китайского. Война в Украине тоже не считается основательной причиной для увеличения запаса ядерного оружия.

"Стратегический ядерный баланс, похоже, не сыграл существенной роли в этом кризисе", — отмечает Фрэнсис Гэвин, историк ядерной энергетики из Университета Джонса Хопкинса. Он обратил внимание на то, как мало обсуждалось состояние, готовность и количество ядерных вооружений двух крупнейших ядерных держав, что может указывать на то, что Америке удастся справиться, даже если РФ и Китай превзойдут ее в количественном отношении.

Ядерная угроза РФ И КНР

Но есть и другое мнение. В октябре прошлого года комиссия Конгресса, в которую вошли люди из администраций Обамы и Трампа, предупредила, что "размеры и состав ядерных сил должны учитывать возможность совместной агрессии со стороны РФ и Китая", и что у Соединенных Штатов должны быть возможности для "одновременного сдерживания обеих стран". В общем, нужен более крупный и разнообразный ядерный арсенал.

У США нет возможностей производить огромное количество новых боеголовок. Но в резерве есть около 1900 единиц ядерного оружия.

Запасы ядерного оружия

Развернутый арсенал может удвоиться, если оружие установят в имеющиеся ракеты и другие системы. РФ может увеличить свой арсенал на 57%, добавив еще чуть менее 1000. Сегодня это сдерживается СНВ-III. Но в прошлом году Россия отказалась от инспекций, предусмотренных договором — признак того, что его дни сочтены.

США могут возобновить ядерные испытания

Еще один вариант, которому в частном порядке отдают предпочтение некоторые советники Трампа, — возобновление ядерных испытаний. США, РФ и КНР не проводили подобных испытаний с 90-х годов, полагаясь на компьютерное моделирование. Трамп во время своего президентства обвинял Китай и Россию в тайных испытаниях "малой мощности" и рассматривал возможность изменения политики. В последние годы появились признаки строительства туннелей, новых объектов и увеличения трафика на испытательных полигонах в США, РФ и Китае. Вероятно, это указывает на то, что каждая из стран пытается перестраховаться на случай изменений в других странах.

Но ничто не предрешено. Трамп может попытаться установить контроль над вооружениями и договориться с Россией и Китаем, чтобы самоутвердиться в качестве успешного переговорщика, так считает Джеффри Льюис из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее. В обмен на ограничение развития противоракетной обороны США могут попросить РФ включить свой значительный арсенал тактического ядерного оружия в любые будущие соглашения по контролю вооружений и предложить Китаю тоже подписать соглашение.

Но в январе Трамп публично поддержал систему противоракетной обороны, сославшись на успех израильской системы "Железный купол". Поэтому упомянутые вопросы вызовут внутреннюю напряженность в будущей администрации.

Напомним, что, по словам старшего научного сотрудника института ООН Павла Подвига, надежность ядерных систем РФ находится на уровне 95-98%.

Также сообщалось, что эксперты высказали мнение о том, может ли ПРО перехватить российскую ядерную ракету.