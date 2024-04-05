"Кошмаромобіль", приманки і трофеї: як ЗСУ протистоять окупантам, — Business Insider

Збройні сили України винайшли безліч "фішок" — від встановлення ракетних установок на цивільні автомобілі до пластикових безпілотників, які можуть детонувати.

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Регулярні атаки з боку Росії змушували Україну активно шукати нові підходи для боротьби з окупантами. Разом із поставками військової допомоги від західних партнерів українські військові також проявляють високу спритність і винахідливість у створенні своїх методів протистояння. Про це повідомляє видання Business Insider.

Як пишуть у виданні, українські захисники розробили безліч інноваційних рішень, починаючи від встановлення ракетних комплексів на цивільні пікапи і закінчуючи створенням пластикових безпілотників, озброєних вибухівкою. У виданні було представлено 9 таких унікальних бойових прийомів.

"Кошмаромобіль"

Одним із новаторських винаходів бійців ЗСУ є саморобна система залпового вогню на основі цивільних пікапів. Завдяки мобільності цих транспортних засобів і руйнівній потужності реактивних снарядів, військові назвали їх "Кошмаробіль".

Інші транспортні засоби також оснащуються різними видами зброї. Наприклад, один із військових підрозділів у Куп'янську встановив старі зенітні гармати КС-19 часів Радянського Союзу на цивільні вантажівки.

Кошмаромобіль

Ракети "Нептун"

У квітні 2022 року Україна успішно випробувала свої ракетні системи "Нептун", що призвело до потоплення крейсера "Москва", головного корабля Чорноморського флоту Росії.

Як зазначив американський відставний офіцер армії США Бен Годжес, Збройні сили України розробили високоефективну протикорабельну систему, встановивши її на шасі вантажівки для забезпечення мобільності та можливості переміщення.

Після модернізації ракет Україна почала використовувати ракети "Нептун" для атак на об'єкти в Криму, внаслідок чого було знищено кілька дорогих систем протиповітряної оборони С-400.

Ракети "Нептун"

Дрони "Морський малюк"

Крейсер "Москва" є не єдиним судном Чорноморського флоту Росії, яке було ліквідовано українськими військовими. Попри відсутність власного військово-морського флоту, Україна зуміла завдати серйозної шкоди майже третині російських військових кораблів.

ЗСУ задіяли безпілотні морські дрони, які були офіційно названі "Морськими малюками", в атаках, щоб точно й ефективно атакувати російські судна і завдати їм максимальної шкоди.

Дрони "Морський малюк"

Дрони-камікадзе

Збройні сили України також задіяли саморобні безпілотники, зібрані на основі доступних і недорогих FPV-дронів, створених ентузіастами. Ці пристрої мають здатність переносити вибухові заряди, закріплені на них за допомогою застібок-блискавок і скотчу.

Хоча українські безпілотники вирізняються недорогою конструкцією і не володіють тим самим рівнем технічної просунутості, що й передові боєприпаси для баражування, вони все одно здатні завдати шкоди окупантам через наявність бойових головок РПГ і пластичної вибухівки. Ці літальні апарати можуть бути використані для проведення ударів з метою завдання шкоди противнику.

Успіх українських безпілотних апаратів як у повітряному, так і в морському просторі призвів до справжнього буму в Україні. За словами глави Міністерства цифрової трансформації Михайла Федорова, близько 200 компаній по всій країні зосередили свою увагу на виробництві безпілотників. У грудні минулого року обсяг поставок збільшився в 50 разів порівняно з 2023 роком.

Використання "затрофеєних" танків РФ

Попри значне зростання виробництва зброї за минулий рік, Україні все ще не вистачає її в достатньому обсязі. У країні залишається залежність від озброєння, наданого союзниками, проте також використовуються і захоплені у противника арсенали.

Україна отримала значну кількість російської військової техніки, включно з бойовими танками, однак часто перед використанням їх у бойових діях доводиться проводити капітальний ремонт через зношеність і пошкодження. Ба більше, у ЗСУ немає доступу до необхідних запчастин, що ускладнює підтримання боєздатності техніки.

Використання "затрофеєних" танків РФ

"Решітки" для танків

Українські військові, аналогічно окупаційним військам, скористалися імпровізованими методами захисту, встановлюючи так звані "решітки" у спробі запобігти атакам безпілотних літальних апаратів.

Однак попри це, імпровізована броня часто виявляється недостатньою для захисту від ударів, що є проблемою як для українських, так і для російських військових.

"Решітки" для танків

Незвичайне спорядження ракет

Українські військові впровадили інноваційні зміни не тільки в галузі наземного озброєння, а й на повітряних суднах. На винищувачах МіГ-29 було встановлено ракети AGM-88 HARM, призначені для придушення радіолокаційних систем. Це стало масштабним кроком у галузі української авіації. Спочатку ці літаки радянського виробництва не підтримували сумісність з будь-яким типом ракет західного походження.

Генерал Годжес наголосив в інтерв'ю The Times, що модифікації літаків є яскравим прикладом технічного і тактичного генія українських військових.

"Ви не можете просто повісити будь-яку ракету на будь-який літак — тут задіяна ціла низка авіоніки та інших аспектів польоту і високоефективних літаків. А вони це зробили", — сказав він.

Незвичайне спорядження ракет

"Франкен"-зброя

У прагненні посилити можливості протиповітряної оборони українські військові також здійснили "злиття" західних ракет земля-повітря з пусковими установками радянського виробництва. Цю програму американські чиновники охарактеризували як FrankenSAM, на честь класичного літературного персонажа Франкенштейна.

З метою зміцнення обороноздатності України та захисту енергетичної інфраструктури і мирного населення від можливих авіаційних ударів з боку Росії в зимовий період було розроблено імпровізовану систему протиповітряної оборони. У межах цієї системи українські збройні сили скористалися поставками ракет класу "повітря-повітря" AIM-9 від США, які також можуть використовуватися для ураження цілей на землі в режимі "повітря-земля".

Принади

Всупереч тому, що фактичне озброєння є корисним і ефективним, ЗСУ також вдаються до підроблених засобів з метою ввести окупантів в оману.

Використання бутафорських танків сягає своїм корінням епохи Першої світової війни, і Україна продовжує цю традицію, застосовуючи подібні приманки. При цьому Росія також вдається до цієї тактики, але практично завжди безуспішно. Такі виверти стають дедалі складнішими у зв'язку з розвитком військових технологій, зокрема, тепловізорів, які полегшують виявлення підроблених об'єктів.

Відомо, що Україна навіть розміщувала зроблені з дерева ракетні установки HIMARS для відведення вогню від справжніх цілей.

Принади

Нагадаємо, що платформа українських оборонних інновацій Brave1 оголосила про необхідність створення ефективних рішень для перехоплення в повітрі російських розвідувальних безпілотників SuperCam, ZALA і "Орлан".