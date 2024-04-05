Удари по Газі: США перевіряють ймовірність використання ШІ Ізраїлем, – ЗМІ

Журналісти стверджують, що ізраїльська армія розробила програму на основі штучного інтелекту, відому як "Лаванда", для виявлення та ідентифікування бойовиків.

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Сполучені Штати вивчають повідомлення про те, що військові Ізраїлю використовують штучний інтелект для визначення цілей бомбардувань на території Сектору Гази. Про це заявив Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки Білого дому, повідомляє CNN та +972 Magazine.

Американська влада наразі не має доказів використання армією Ізраїлю технології штучного інтелекту. Інформація, як зазначили журналісти, потребує перевірки. Як вказують журналісти, ізраїльські військові зафіксували десятки тисяч мешканців Гази як таких, які підозрюються у вбивствах, використовуючи систему штучного інтелекту за мінімального людського контролю.

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За інформацією дослідників, ізраїльська армія розробила програму на основі штучного інтелекту, відому як "Лаванда". Шість офіцерів ізраїльської розвідки, які всі служили в армії під час війни у Секторі Гази та безпосередньо брали участь у використанні ШІ для створення цілей для вбивства, розповіли, що у бомбардуваннях Газі "Лаванда" відіграла ключове значення. Сили оборони Ізраїлю заперечують, що штучний інтелект використовувався для виявлення підозрюваних.

ЦАХАЛ заявив, що не використовує систему штучного інтелекту, яка ідентифікує терористів і не намагається передбачити, чи є людина порушником. Інформаційні системи назвали лише інструменти для аналітиків у процесі ідентифікації цілей.

Представники ЦАХАЛу також додали, що їхні внутрішні документи зобов'язують аналітиків проводити відповідні дослідження. Під час цих процедур вони перевіряють, чи відповідають цілі визначенням ізраїльських керівних принципів та міжнародному праву.

Нагадаємо, 4 квітня генерал США Іран не зацікавлений у проведенні масштабного конфлікту з Ізраїлем, попри ескалацію. Алексус Гринкевич вважає, що ситуація може змінитися після початку операції ізраїльських сил у Рафасі.