Удары по Газе: США проверяют вероятность использования ИИ Израилем, — СМИ

Журналисты утверждают, что израильская армия разработала программу на основе искусственного интеллекта, известную как "Лаванда", для выявления и идентификации боевиков.

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Соединенные Штаты изучают сообщения о том, что военные Израиля используют искусственный интеллект для определения целей бомбардировок на территории сектора Газа. Об этом заявил Джон Кирби, координатор Совета нацбезопасности Белого дома, сообщает CNN и +972 Magazine.

Американские власти пока не имеют доказательств использования армией Израиля технологии искусственного интеллекта. Информация, как отметили журналисты, требует проверки. Как указывают журналисты, израильские военные зафиксировали десятки тысяч жителей Газы как таких, которые подозреваются в убийствах, используя систему искусственного интеллекта при минимальном человеческом контроле.

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По информации исследователей, израильская армия разработала программу на основе искусственного интеллекта, известную как "Лаванда". Шесть офицеров израильской разведки, которые все служили в армии во время войны в Секторе Газа и непосредственно участвовали в использовании ИИ для создания целей для убийства, рассказали, что в бомбардировках Газе "Лаванда" сыграла ключевое значение. Силы обороны Израиля отрицают, что искусственный интеллект использовался для выявления подозреваемых.

ЦАХАЛ заявил, что не использует систему искусственного интеллекта, которая идентифицирует террористов и не пытается предсказать, является ли человек нарушителем. Информационные системы назвали лишь инструменты для аналитиков в процессе идентификации целей.

Представители ЦАХАЛа также добавили, что их внутренние документы обязывают аналитиков проводить соответствующие исследования. Во время этих процедур они проверяют, соответствуют ли цели определениям израильских руководящих принципов и международному праву.

Напомним, 4 апреля генерал США Иран не заинтересован в проведении масштабного конфликта с Израилем, несмотря на эскалацию. Алексус Гринкевич считает, что ситуация может измениться после начала операции израильских сил в Рафасе.