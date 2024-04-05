Спалена техніка росіян: Сирський показав епізоди бойової роботи бійців ЗСУ (відео)

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби загальні втрати ворога становили 860 російських загарбників, 15 танків, 73 бойові бронемашини, 50 одиниць артилерії тощо.

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Українські захисники продовжують знищувати ворожу техніку та особовий склад Збройних сил РФ. Епізоди ефективної бойової роботи українських бійців показав головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, опублікувавши 5 квітня відео в соцмережах.

На кадрах відображені моменти вогневого ураження російської техніки на полі бою. При цьому факти знищення живої сили й техніки противника зафіксовані засобами аеророзвідки. Зокрема можна помітити, що по техніці загарбників працюють як і наземні засоби ураження, зокрема й артилерія, так і ударні безпілотники.

Особливо великих "неприємностей" завдають росіянам українські дрони. На кадрах показана майстерна робота операторів безпілотників, які скидають на позиції противника різні засоби ураження.

"Невпинна робота Сил оборони України — ворог і техніка загарбників отримають тільки смерть і повне знищення в Україні", — написав головком у коментарі під відео.

Ситуація на фронті

Однією з найгарячіших ділянок фронту залишається бахмутський напрямок, де противник не полишає спроб зайняти населений пункт Часів Яр. За інформацією Генштабу ЗСУ, на цьому напрямку українські захисники за минулу добу відбили 30 атак російських окупантів. Водночас противник зазнає значних втрат у живій силі та техніці.

За минулу добу загальні втрати ворога склали:

860 російських загарбників;

15 танків;

73 бойові броньовані машини;

50 артилерійських систем;

3 реактивні системи залпового вогню;

1 засіб протиповітряної оборони,

30 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

61 автомобіль і 4 одиниці спеціальної техніки.

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Зі свого боку аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що ЗС РФ здійснили посилений штурм за підтримки бронетехніки на Часів Яр біля Бахмута Донецької області. Росіянам вдалося просунутися до східної околиці населеного пункту.