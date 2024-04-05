Сожженная техника россиян: Сырский показал эпизоды боевой работы бойцов ВСУ (видео)

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки общие потери врага составили 860 российских захватчиков,15 танков, 73 боевые бронемашины, 50 единиц артиллерии и пр.

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Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику и личный состав Вооруженных сил РФ. Эпизоды эффективной боевой работы украинских бойцов показал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, опубликовав 5 апреля видео в соцсетях.

На кадрах запечатлены моменты огневого поражения российской техники на поле боя. При этом факты уничтожения живой силы и техники противника зафиксированы средствами аэроразведки. В частности можно заметить, что по технике захватчиков работают как и наземные средства поражения, в том числе и артиллерия, так и ударные беспилотники.

Особенно больших "неприятностей" доставляют россиянам украинские дроны. На кадрах показана мастерская работа операторов беспилотников, которые сбрасывают на позиции противника различные средства поражения.

"Неустанная работа Сил обороны Украины — враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", — написал главком в комментарии под видео.

Ситуация на фронте

Одним из самых горячих участков фронта остается бахмутское направление, где противник не оставляет попыток занять населенный пункт Часов Яр. По информации Генштаба ВСУ, на данном направлении украинские защитники за минувшие сутки отбили 30 атак российских оккупантов. Вместе с тем противник несет значительные потери в живой силе и технике.

За прошедшие сутки общие потери врага составили:

860 российских захватчиков;

15 танков;

73 боевые бронированные машины;

50 артиллерийских систем;

3 реактивные системы залпового огня;

1 средство противовоздушной обороны,

30 беспилотников оперативно-тактического уровня;

61 автомобиль и 4 единицы специальной техники.

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В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что ВС РФ осуществили усиленный штурм при поддержке бронетехники на Часов Яр возле Бахмута Донецкой области. Россиянам удалось продвинуться к восточной окраине населенного пункта.