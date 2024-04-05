Ексочільниця Мінветеранів Лапутіна заявила, що мобілізувалась до лав СБУ (фото)

Колишня чиновниця переконана, що громадяни, які мають бойовий досвід або досвід протидії російським спецслужбам, повинні повернутись до лав Збройних сил України.

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Колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна 5 квітня мобілізувалась до лав Служби безпеки України. Про це Лапутіна повідомила на своїй сторінці у фейсбук.

"Відсьогодні — мобілізована до лав Служби безпеки України! ВЛК пройдено", — написала Лапутіна.

Вона зазначила, що залишатися у цивільному секторі з початку широкомасштабного вторгнення для неї було доволі складним викликом.

"Я розуміла необхідність збереження стабільності діяльності Уряду та РНБО в ті найбуремніші часи. Але продовжую вважати, що українці, які мають досвід протидії проти російських спецслужб, військовий та бойовий досвід з 2014, мають повернутися до лав сил безпеки та оборони", — наголосила Лапутіна.

Що відомо про Юлію Лапутіну

Юлії Лапутіній 56 років. У 1992 році вона почала службу у Службі безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки. Під час служби в антитерористичному центрі СБУ "Альфа" у 1994 році брала участь у низці складних операцій із придушення сепаратистського путчу в Криму. Протягом 2010—2012 років була заступницею начальника Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України.

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У квітні 2014 року Лапутіна брала участь у захисті аеродрому у Краматорську. Коли місто окупували російські війська, вона зробила радіозвернення до жителів міста від імені українського уряду з рекомендаціями щодо виживання під час обстрілів та запевнення щодо повернення міста під контроль уряду України. У вересні-грудні того ж року командувала оперативною групою СБУ в АТО та виконувала завдання із затримання учасників проросійських терористичних формувань.

25 березня 2020 року отримала військове звання генерал-майора, ставши таким чином другою жінкою-генералом в історії незалежної України.

З 18 грудня 2020 року по 7 лютого 2024 року очолювала Міністерство у справах ветеранів. Її критикували військовослужбовці за низьку якість реалізації проєкту "Помічник ветерана" та прогалини в організації медичної реабілітації ветеранів.

Юлія Лапутіна мобілізувалась до лав СБУ Фото: Facebook

Нагадаємо, 30 березня міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий заявив про те, що вступає до лав Збройних сил України, оскільки має військове звання офіцера та спеціальність офіцера протиповітряної оборони.

Того ж дня пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила, що депутат Семенівської міської ради в Чернігівській області 5 місяців отримував зарплату військовослужбовця, проте не з'являвся на військову службу, хоча був мобілізованим. Його судитимуть як ухилянта.