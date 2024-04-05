Экс-глава Минветеранов Лапутина заявила, что мобилизовалась в ряды СБУ (фото)

Бывшая чиновница убеждена, что граждане, которые имеют боевой опыт или опыт противодействия российским спецслужбам, должны вернуться в ряды Вооруженных сил Украины.

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Бывшая министр по делам ветеранов Юлия Лапутина 5 апреля мобилизовалась в ряды Службы безопасности Украины. Об этом Лапутина сообщила на своей странице в фейсбук.

"С сегодняшнего дня — мобилизована в ряды Службы безопасности Украины! ВЛК пройдена", — написала Лапутина.

Она отметила, что оставаться в гражданском секторе с начала широкомасштабного вторжения для нее было довольно сложным вызовом.

"Я понимала необходимость сохранения стабильности деятельности Правительства и СНБО в те самые бурные времена. Но продолжаю считать, что украинцы, которые имеют опыт противодействия против российских спецслужб, военный и боевой опыт с 2014 года, должны вернуться в ряды сил безопасности и обороны", — отметила Лапутина.

Что известно о Юлии Лапутиной

Юлии Лапутиной 56 лет. В 1992 году она начала службу в Службе безопасности Украины оперуполномоченной подразделения контрразведки. Во время службы в антитеррористическом центре СБУ "Альфа" в 1994 году участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму. В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

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В апреле 2014 года Лапутина участвовала в защите аэродрома в Краматорске. Когда город оккупировали российские войска, она сделала радиообращение к жителям города от имени украинского правительства с рекомендациями по выживанию во время обстрелов и заверения о возвращении города под контроль правительства Украины. В сентябре-декабре того же года командовала оперативной группой СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

25 марта 2020 года получила воинское звание генерал-майора, став таким образом второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

С 18 декабря 2020 года по 7 февраля 2024 года возглавляла Министерство по делам ветеранов. Ее критиковали военнослужащие за низкое качество реализации проекта "Помощник ветерана" и пробелы в организации медицинской реабилитации ветеранов.

Юлия Лапутина мобилизовалась в ряды СБУ Фото: Facebook

Напомним, 30 марта городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий заявил о том, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку имеет воинское звание офицера и специальность офицера противовоздушной обороны.

В тот же день пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что депутат Семеновского городского совета в Черниговской области 5 месяцев получал зарплату военнослужащего, однако не являлся на военную службу, хотя был мобилизованным. Его будут судить как уклониста.