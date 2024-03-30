Мэр Белой Церкви заявил, что вступает в ряды ВСУ (видео)

Геннадий Дикий заявил, что хочет присоединиться к рядам ВСУ, как миллионы граждан и стать на защиту Украины. У него есть воинское звание офицера.

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Городской голова Белой Церкви Геннадий Дикий заявил о том, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины, поскольку имеет воинское звание офицера и специальность — офицера противовоздушной обороны. Об этом Дикий заявил в своем видеообращении.

"Я имею воинское звание офицера, а также имею военную специальность. Я — офицер противовоздушной обороны. Я принял решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины с сотнями тысяч, миллионами наших сограждан стать на защиту государства", — сказал Дикий.

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Мобилизация ограниченно годных: нужно ли с 1 апреля приходить в военкомат

Он уточнил, что город крепко стоит на ногах и попросил сохранять единство и работать на благо общества.

"Глядя на отчет 2023 года город стоит на прочных позициях: развивается бизнес, создаются новые рабочие места, инфраструктура подготовлена к любым возможным атакам врага. Команда в городе работает слаженно, как единый организм", — отметил Дикий.

Обращение Геннадия Дикого

Геннадий Дикий возглавлял Белую Церковь с 2015 года.

Напомним, 30 марта пресс-служба Государственного бюро расследований сообщила, что депутат Семеновского городского совета в Черниговской области 5 месяцев получал зарплату военнослужащего, однако не являлся на военную службу, хотя был мобилизованным. Его будут судить как уклониста.

В этот же день председатель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что в так называемой "ЛНР" началась весенняя волна принудительной мобилизации, которая продлится в течение апреля-июля. Главари непризнанной "ЛНР" начали мобилизовать мужчин 1994-2006 годов рождения. Тех, кто не появляется в военкоматы, усиленно ищут и доставляют силой.