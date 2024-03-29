Мобилизация ограниченно годных: нужно ли с 1 апреля приходить в военкомат

Согласно новому закону, мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию. Однако в этом вопросе появились новые вводные.

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Верховная Рада приняла законопроект №10313, который должен был внести изменения в систему классификации военной годности и решить несколько социальных проблем. 21 марта народные избранники поддержали данный законопроект во втором чтении. Согласно этому документу, военнообязанные мужчины, имеющие статус "ограниченно годных", обязаны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) в течение девяти месяцев для получения нового заключения о пригодности или непригодности. Фокус разбирался, нужно ли мужчинам с данным статусом прибыть в ТЦК с 1 апреля.

Как рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский, данный законопроект является комплексным и включает в себя не только удаление термина "ограниченно пригодный", но и решение ряда социальных вопросов:

обеспечение военнослужащих лечением от полученных травм в боевых действиях с сохранением денежного довольствия в течение 12 месяцев;

организация реабилитации для освобожденных из плена лиц;

освобождение военнослужащих, выполняющих боевые задания, от штрафов и пеней;

установление единовременной компенсации в размере 15 миллионов гривен за гибель военнослужащих на передовой.

Отмена "ограниченно годных"

Новый законопроект также вводит следующие ограничения:

мужчины, которые ранее получили заключение об ограниченной годности, обязаны в течение девяти месяцев пройти повторную медкомиссию;

районные и городские военкоматы потеряли возможность брать на воинский учет граждан, ограниченно годных в военное время;

приписная комиссия не сможет написать "ограниченно годный в военное время" в решении об установлении на воинский учет;

медкомиссия, которую по состоянию здоровья проходят офицеры и другие военнослужащие (мобилизованные, контрактники, резервисты), не сможет указать категорию "ограниченно годен в военное время" в своем заключении.

"Действительно, после отмены статуса "ограниченно пригодный" военнообязанные должны в течение девяти месяцев прости военно-врачебные комиссии. Что касается возможного наказания за уклонение от медосмотра, этим занимается правоохранительный парламентский комитет", — пояснил Вениславский.

Нужно ли повторно проходить ВВК с 1 апреля

Тем не менее, в Верховной Раде были зарегистрированы два постановления об отмене закона №10313, предусматривающего обязательный повторный медицинский осмотр для мужчин, признанных ограниченно годными к военной службе. Эти проекты постановлений будут блокировать вступление в силу принятого 21 марта закона до их рассмотрения.

Напомним, 28 марта стало известно, что на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершили рассмотрение 4051 поправки к законопроекту о мобилизации из общего числа в 4266, что составляет 95%.

Отметим, что в Верховной Раде второй месяц рассматривается законопроект об усилении мобилизации: комитеты и нардепы рассматривают предложения по отсрочкам от призыва и мотивированию уклонистов. Народный депутат Роман Костенко объяснил, когда может состояться финальное голосование.