За два роки 10% українців перестали вірити в перемогу над РФ у війні, — опитування

Найбільше у перемогу вірять мешканці заходу, півдня та центру України, найменше — на сході. Також збільшилась кількість тих, кому важко відповісти, хто переможе у війні.

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Порівняно з червнем 2022 року в Україні стало на 10% менше громадян, які вірять, що Україна переможе у війні з Росією. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" із 17 по 21 лютого 2024 року.

Станом на лютий 2024 року лише 88% українців відповіли "так" на запитання "Чи вірите ви, що Україна переможе у війні?"

У червні 2022 року цей показник становив 98%.

Також збільшилась кількість тих, хто вважає, що Україна зазнає поразки. Якщо у червні 2022 року лише 1% опитаних респондентів відповіли, що Україна буде переможеною, то у лютому 2024 року так відповіли 8% українців. Побільшало і тих, кому важко відповісти на це запитання: з 1% — у червні 2022 до 3% — у лютому 2024.

Опитування українців щодо віри у перемогу у війні з РФ Фото: Скриншот

Найбільше вірять у перемогу мешканці заходу (91%), півдня (89%) та центру (88%) України, найменше — на сході — 82%.

Серед вікових груп населення найбільш оптимістичними виявились люди, яким понад 51 рік — 91%. На другому місці молодь від 18 до 35 років (87%), найменший показник у тих, кому від 36 до 50 років — 86%.

Опитування щодо перемоги у війні за регіонами та віком Фото: Скриншот

Опитування провели методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Всього було опитано 2000 жителів України віком 18 років та старше. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує 3,5%. Коефіцієнт досяжності респондентів – 14%.

Нагадаємо, більшість українців не хочуть мобілізовуватись до лав Збройних сил України через страх померти, отримати інвалідність або потрапити у полон. Значна частина громадян не мобілізуються, бо вважають процес призову до війська несправедливим. Про це також свідчать результати соцопитування групи "Рейтинг".

Крім того, згідно з соціологічним дослідженням "Нового відліку" половина українців вважає, що мобілізація в країні йде неправильно, за неї відповідальна Верховна Рада, і лише 20% чоловіків призовного віку розглядають можливість вступити до лав ЗСУ.