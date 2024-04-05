За два года 10% украинцев перестали верить в победу над РФ в войне, — опрос

Больше всего в победу верят жители запада, юга и центра Украины, меньше всего — на востоке. Также увеличилось количество тех, кому трудно ответить, кто победит в войне.

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По сравнению с июнем 2022 года в Украине стало на 10% меньше граждан, которые верят, что Украина победит в войне с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 17 по 21 февраля 2024 года.

По состоянию на февраль 2024 года только 88% украинцев ответили "да" на вопрос "Верите ли вы, что Украина победит в войне?"

В июне 2022 года этот показатель составлял 98%.

Также увеличилось количество тех, кто считает, что Украина потерпит поражение. Если в июне 2022 года только 1% опрошенных респондентов ответили, что Украина будет побежденной, то в феврале 2024 года так ответили 8% украинцев. Увеличилось и тех, кому трудно ответить на этот вопрос: с 1% — в июне 2022 года до 3% — в феврале 2024 года.

Опрос украинцев относительно веры в победу в войне с РФ Фото: Скриншот

Больше всего верят в победу жители запада (91%), юга (89%) и центра (88%) Украины, меньше всего — на востоке — 82%.

Среди возрастных групп населения наиболее оптимистичными оказались люди, которым более 51 года — 91%. На втором месте молодежь от 18 до 35 лет (87%), наименьший показатель у тех, кому от 36 до 50 лет — 86%.

Опрос о победе в войне по регионам и возрасту Фото: Скриншот

Опрос провели методом телефонных интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных номеров. Всего было опрошено 2000 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,5%. Коэффициент достижимости респондентов — 14%.

Напомним, большинство украинцев не хотят мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины из-за страха умереть, получить инвалидность или попасть в плен. Значительная часть граждан не мобилизуются, потому что считают процесс призыва в армию несправедливым. Об этом также свидетельствуют результаты соцопроса группы "Рейтинг".

Кроме того, согласно социологическому исследованию "Нового отсчета" половина украинцев считает, что мобилизация в стране идет неправильно, за нее ответственна Верховная Рада, и лишь 20% мужчин призывного возраста рассматривают возможность вступить в ряды ВСУ.