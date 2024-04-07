Люблять мусолити відео з ТЦК і забувають про свою порядність: Жорін висловився про ухилянтів

Заступник командира 3 ОШБр висловив нерозуміння того, як хтось ховається, виїжджає з країни, залишаючи свою державу в такий складний час.

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Велика частина українців забуває про свій громадянський обов'язок щодо захисту Батьківщини, натомість коментують затримання ТЦК. Про це в своєму телеграм сказав заступник командира 3-ї штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

"Велика частина українських громадян дуже люблять мусолити відео, як ТЦК когось десь затримує, та зовсім забувають про свою порядність та, мʼяко кажучи, не зовсім правильну позицію по відношенню до своєї держави. Не дуже розумію, як можна ховатись, бігти з країни, залишати свою державу в такий складний час. За хабарі підроблювати собі інвалідність, шукати шляхи, як отримати бронь тощо. З яким взагалі відношенням та думками живуть цивільні, які не хочуть захищати свій дім і своїх рідних?", — поставив питання Жорін.

Він обурився, тим, що одні громадяни захищають інших, ризикуючи життям, поки ті живуть звичним життям.

"Якісь "народжені для війни" зобовʼязані їх захищати, в той час як інша категорія буде спокійно займатись своїми справами. При цьому, більшість людей, які добровільно пішли воювати, все ж таки дали можливість іншим підготуватись. Чомусь навчитись, вивезти рідних, закрити свої справи. Більшість з нас такої можливості не мали", — написав він.

Він додав, що ТЦК виконують свою роботу, і якщо його працівники щось порушують, чи перевищують повноваження — потрібно призначати покарання. А ось працювати з позицією цієї частини українського суспільства "ненароджених для війни" набагато складніше.

Нагадаємо, що Максим Жорін заявив, що населений пункт Орлівка Донецької області обійшовся ЗС РФ у кілька підрозділів. На сьогодні основні сили окупаційного угруповання на Авдіївському напрямку сконцентровані на Семенівці.

Раніше Жорін заявив, що на Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій з боку російських військ.