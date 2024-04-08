Страждають від пияцтва та катувань: в ISW розповіли про проблеми в лавах ЗС РФ (карта)

На окупованих територіях активно функціонує "банда вимагачів" з-поміж російських військовослужбовців, які регулярно катують та вимагають гроші у своїх нетверезих побратимів.

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Окремі підрозділи військ РФ, які воюють проти України, проти своїх товаришів по службі застосовують тортури. Про це повідомляється 7 квітня у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські окупанти страждають від пияцтва, катувань та здирства, що зрештою закінчується вбивствами. Аналітики посилаються на публікацію російського видання "Берег" від 5 квітня. У ній йдеться про те, як військовослужбовці військ РФ катували та вбили свого товариша.

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Випадок зафіксували у лавах 164-ї мотострілецької бригади (25-та загальновійськова армія, Центральний військовий округ). Підрозділ дислокується поблизу тимчасово окупованого села Гречишкине, яке розташоване в Луганській області.

"14 годин катували іншого російського військовослужбовця, перш ніж убити його. Можливо, щоб залагодити особисту вендету командира", – вказано у звіті.

У повідомленні вказано про те, що шестеро російських солдатів протягом 14 годин катували іншого російського солдата. Згодом вони його вбили, "щоб залагодити особисту вендету командира".

"Берег" повідомив, що шестеро російських військовослужбовців є частиною "банди вимагачів". Вона використовує масове пияцтво у підрозділі, щоб регулярно бити, катувати та вимагати гроші у п’яних колег.

Фото: Deep State

Нагадаємо, 7 квітня в ISW повідомили, що війська РФ посилили наступ на Донбасі. На думку американських аналітиків, невизначеність щодо військової допомоги з боку США створює додаткові виклики для Сил оборони України, які змушені ухвалювати рішення щодо пріоритетів в обороні без необхідної підтримки в контрнаступальних операціях.