Страдают от пьянства и пыток: в ISW рассказали о проблемах в рядах ВС РФ (карта)

На оккупированных территориях активно функционирует "банда вымогателей" из числа российских военнослужащих, которые регулярно пытают и требуют деньги у своих нетрезвых собратьев.

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Отдельные подразделения войск РФ, которые воюют против Украины, против своих сослуживцев применяют пытки. Об этом сообщается 7 апреля в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские оккупанты страдают от пьянства, пыток и вымогательства, что в итоге заканчивается убийствами. Аналитики ссылаются на публикацию российского издания "Берег" от 5 апреля. В ней говорится о том, как военнослужащие войск РФ пытали и убили своего товарища.

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Случай зафиксировали в рядах 164-й мотострелковой бригады (25-я общевойсковая армия, Центральный военный округ). Подразделение дислоцируется вблизи временно оккупированного села Гречишкино, которое расположено в Луганской области.

"14 часов пытали другого российского военнослужащего, прежде чем убить его. Возможно, чтобы уладить личную вендетту командира", — указано в отчете.

В сообщении указано о том, что шестеро российских солдат в течение 14 часов пытали другого российского солдата. Впоследствии они его убили, "чтобы уладить личную вендетту командира".

"Берег" сообщил, что шестеро российских военнослужащих являются частью "банды вымогателей". Она использует массовое пьянство в подразделении, чтобы регулярно избивать, пытать и требовать деньги у пьяных коллег.

Фото: Deep State

Напомним, 7 апреля в ISW сообщили, что войска РФ усилили наступление на Донбассе. По мнению американских аналитиков, неопределенность относительно военной помощи со стороны США создает дополнительные вызовы для Сил обороны Украины, которые вынуждены принимать решения относительно приоритетов в обороне без необходимой поддержки в контрнаступательных операциях.