Удари по російських НПЗ: The Hill назвали причини та наслідки таких атак

За даними експертів, атаки на нафтопереробні заводи мають почастішати, щоб змінити ситуацію на полі бою.

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Україна дедалі частіше здійснює напади на російські нафтопереробні заводи в спробі завдати шкоди ключовому джерелу доходів Москви. Українські безпілотники вже атакували щонайменше 12 НПЗ, які розташовані всередині території Росії, що призвело до пошкодження щонайменше 10% виробничих потужностей російських нафтопереробних підприємств. Про це повідомляє видання The Hill.

Лише протягом березня Україна здійснила п'ять успішних нападів на кілька підприємств. Ці інциденти підкреслюють стратегію використання відносно доступних технологій для проведення атак, мета яких — завдати шкоди Росії.

Однак експерти стверджують, що атаки на НПЗ мають відбуватися частіше для зміни динаміки на полі бою, де останніми місяцями Росія зміцнила свої позиції. Це зокрема пов'язано з тим, що республіканці в Конгресі США відхилили пропозицію про надання нової допомоги Україні, що послабило позицію київського уряду.

Джон Гарді, заступник директора програми по Росії у Фонді захисту демократії, зазначає, що якщо Україна "зможе успішно масштабувати цю стратегію, то це може стати ефективним інструментом впливу на Росію".

За його словами, це матиме великий вплив на економіку Кремля, що потім потягне за собою і проблеми на фронті.

"Кожен долар, який Москва не отримує у вигляді податків на промисловість, — це долар, який вона не може вкласти в солдатів або виробництво зброї", — додав він.

Раніше Україна здійснювала атаки на територію Росії на досить великій відстані, при цьому завдавала лише помірної шкоди російським НПЗ, що давало змогу Москві відремонтувати пошкоджені об'єкти. Однак тепер Росія змушена проводити "великий ремонт", який "може зайняти значний час і вимагати значних витрат".

При цьому багато експертів зазначають, що санкції також можуть посилити проблеми для РФ, адже необхідне обладнання для ремонту обмежене.

"Ці удари тягнуть за собою фінансові витрати для Росії, впливаючи на внутрішній ринок пального", — йдеться в повідомленні.

Атаки українських сил на нафтопереробні заводи змусили Кремль запровадити шестимісячну заборону на експорт бензину в спробі компенсувати внутрішній попит, що призвело до збільшення цін на бензин у країні.

Україна також розглядає ці атаки як стратегічні, оскільки Росія значною мірою уникла західних санкцій, що стосуються експорту нафти.

При цьому експерти зазначають, що на ці атаки Київ не витрачає багато коштів — найчастіше використовуючи далекобійні безпілотні апарати для нападів на нафтопереробні заводи. Ці дрони, хоч і не мають складної конструкції, не є дорогою зброєю.

Нагадаємо, що в Пентагоні заявили, що Україна завдає ударів по нафтопереробних заводах у РФ виключно власними силами, без допомоги США.

А 5 квітня спікер Пентагону Патрік Райдер заявив, що Україна завдає ударів по російських нафтопереробних заводах виключно власними силами, без допомоги США.