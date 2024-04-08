Удары по российским НПЗ: The Hill назвали причины и последствия таких атак

По данным экспертов, атаки на нефтеперерабатывающие заводы должны участиться, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

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Украина все чаще совершает нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы в попытке нанести ущерб ключевому источнику доходов Москвы. Украинские беспилотники уже атаковали минимум 12 НПЗ, находящиеся внутри территории России, что привело к повреждению не менее 10% производственных мощностей российских нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщает издание The Hill.

Только в течение марта Украина осуществила пять успешных нападений на несколько предприятий. Эти инциденты подчеркивают стратегию использования относительно доступных технологий для проведения атак, цель которых – причинить ущерб России.

Однако эксперты утверждают, что атаки на НПЗ должны происходить чаще для изменения динамики на поле боя, где в последние месяцы Россия укрепила свои позиции. Это в частности связано с тем, что республиканцы в Конгрессе США отклонили предложение о предоставлении новой помощи Украине, что ослабило позицию киевского правительства.

Джон Харди, заместитель директора программы по России в Фонде защиты демократии, отмечает, что если Украина "сможет успешно масштабировать эту стратегию, то это может стать эффективным инструментом воздействия на Россию".

По его словам, это окажет большое влияние на экономику Кремля, что после повлечет за собой и проблемы на фронте.

"Каждый доллар, который Москва не получает в виде налогов на промышленность, — это доллар, который она не может вложить в солдат или производство оружия", — добавил он.

Ранее Украина осуществляла атаки на территорию России на достаточно большом расстоянии, при этом причиняла лишь умеренный ущерб российским НПЗ, что позволяло Москве отремонтировать поврежденные объекты. Однако теперь Россия вынуждена проводить "крупный ремонт", который "может занять значительное время и потребовать значительных затрат".

При этом, многие эксперты отмечают, что санкции также могут усилить проблемы для РФ, ведь необходимое оборудование для ремонта ограничено.

"Эти удары влекут за собой финансовые издержки для России, влияя на внутренний рынок топлива", — говорится в сообщении.

Атаки украинских сил на нефтеперерабатывающие заводы заставили Кремль ввести шестимесячный запрет на экспорт бензина в попытке компенсировать внутренний спрос, что привело к увеличению цен на бензин в стране.

Украина также рассматривает эти атаки как стратегические, поскольку Россия в значительной мере избежала западных санкций, касающихся экспорта нефти.

При этом эксперты отмечают, что на данные атаки Киев не тратит много средств — чаще всего используя дальнобойные беспилотные аппараты для нападений на нефтеперерабатывающие заводы. Эти дроны, хоть и не обладают сложной конструкцией, не являются дорогостоящим оружием.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что Украина наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в РФ исключительно собственными силами, без помощи США.

А 5 апреля спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам исключительно собственными силами, без помощи США.