Вручення повістки розслідувачу "Слідство.Інфо": Офіс генпрокурора порушив справу

Розбиратись в інциденті будуть слідчі ДБР. Порушення попередньо кваліфікували за двома статтями.

Related video

В Україні спробували вручити повістку журналісту-розслідувачу, який підготував матеріал про елітне житло начальника департаменту кіберзахисту СБУ Іллі Вітюка. 8 квітня на інцидент відреагували в Офісі генерального прокурора.

Пресслужба повідомила, що Офіс генпрокурора порушив кримінальну справу.

"У зв’язку з інцидентом, що мав місце під час вручення повістки журналісту Слідство.інфо, Офіс Генерального прокурора вніс відомості до ЄРДР за фактом можливого зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів з боку співробітників СБУ та ТЦК, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 171 КК України", — зазначено у публікації.

Досудове розслідування за цією справою доручили головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань (ДБР).

Вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо": що вже відомо

У "Слідство.Інфо" вийшло розслідування, після чого автору матеріалу намагалися вручити повістку. Редакція надіслала запит у Генштаб ЗСУ про те, чому людина у цивільному дає вказівки працівникам ТЦК. У Міноборони пообіцяли розібратись та виступили проти будь-яких форм тиску на журналістів. У СБУ також повідомляли, що проводять перевірку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив провести службову перевірку через інцидент. Він підкреслив, що у Збройних силах поважають журналістську діяльність та засуджують будь-які випадки порушень.