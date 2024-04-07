Вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський ініціював службову перевірку

Професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. А ЗСУ засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб, запевнив головком.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав доручення провести службову перевірку щодо спроби вручення повістки журналістові "Слідство.Інфо" Євгену Шульгату після розслідування стосовно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Про це головком написав на своїй сторінці у Facebook уночі 7 квітня.

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняти відповідні рішення", — повідомив Сирський.

У своєму дописі він також наголосив, що журналістська діяльність користується повагою керівництва ЗСУ та охороняється законодавством України. За його словами, ЗСУ засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб. Від імені військових Головнокомандувач ЗСУ висловив повагу і визнання важливості внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі. Сирський нагадав, що сотні журналістів з початку повномасштабного вторгнення РФ стали до лав Сил оборони.

"Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України – безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України", — написав Сирський.

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Повістка журналісту "Слідство.Інфо": що відомо

4 квітня вийшло розслідування проєкту "Слідство.Інфо", у якому журналіст Євген Шульгат з'ясував, що дружина керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє квартирами преміумкласу у Печерському районі Києва.

6 квітня стало відомо, що працівники ТЦК намагалися вручити повістку Шульгату. Редакція "Слідство.Інфо" стверджує, що це сталося за вказівкою працівника СБУ. Журналіста нібито хотіли покарати за те, що викрив елітне майно головного кіберрозвідника країни.

На ситуацію відреагувало Міністерство оборони. Там пообіцяли розібратися в ситуації і повідомити про результати перевірки суспільству. При цьому відомство заявило, що вважає категорично неприпустими будь-які форми тиску на журналістів.

Своєю чергою в СБУ також заявили про вивчення інформації, оприлюдненої розслідувачами. У силовому відомстві наголосили, що згідно з законом співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами.