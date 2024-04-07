Вручение повестки журналисту "Слідство.Інфо": Сырский инициировал служебную проверку

Профессиональная деятельность журналистов пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. А ВСУ осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц, заверил главком.

Related video

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал поручение провести служебную проверку относительно попытки вручения повестки журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату после расследования в отношении руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Об этом главком написал на своей странице в Facebook ночью 7 апреля.

"По материалам, опубликованным Общественной организацией "Слідство.Інфо", мною определена задача командующему Сухопутных войск ВСУ провести служебную проверку. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения", — сообщил Сырский.

В своей заметке он также отметил, что журналистская деятельность пользуется уважением руководства ВСУ и охраняется законодательством Украины. По его словам, ВСУ осуждают любые случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. От имени военных Главнокомандующий ВСУ выразил уважение и признание важности вклада журналистов в борьбу с российскими захватчиками, в том числе и в информационном пространстве. Сырский напомнил, что сотни журналистов с начала полномасштабного вторжения РФ стали в ряды Сил обороны.

"Военнослужащие искренне благодарны работникам медиа, которые сейчас помогают защищать информационное пространство Украины и мира от российской пропаганды. Их вклад в будущую Победу Украины — беспрецедентный. Над российскими захватчиками и над проявлениями нарушений и коррупции в Вооруженных Силах Украины", — написал Сырский.

Фото: скриншот

Повестка журналисту "Слідство.Інфо": что известно

4 апреля вышло расследование проекта "Слідство.Інфо", в котором журналист Евгений Шульгат выяснил, что жена руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет квартирами премиум-класса в Печерском районе Киева.

6 апреля стало известно, что работники ТЦК пытались вручить повестку Шульгату. Редакция "Слідство.Інфо" утверждает, что это произошло по указанию сотрудника СБУ. Журналиста якобы хотели наказать за то, что разоблачил элитное имущество главного киберразведчика страны.

На ситуацию отреагировало Министерство обороны. Там пообещали разобраться в ситуации и сообщить о результатах проверки обществу. При этом ведомство заявило, что считает категорически недопустимыми любые формы давления на журналистов.

В свою очередь в СБУ также заявили об изучении информации, обнародованной расследователями. В силовом ведомстве отметили, что по закону сотрудники СБУ не имеют полномочий предоставлять официальные указания или поручения по общению работников ТЦК с журналистами.