Перевірена Авдіївкою: в ISW розкрили тактику ЗС РФ в районі Часового Яру (карта)

Російські джерела інформують, що укріплення Сил оборони у Часовому Яру атакують бомбами ФАБ-250. На Авдіївському напрямі щодня РФ завдає до 30 ударів КАБами.

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Російські окупанти застосовують для просування до Часового Яру тактику, яка вже допомогла їм захопити Авдіївку. Деталі відомі зі звіту американського Інституту вивчення війни (ISW) за 9 квітня.

Аналітики зазначили, що ЗС РФ ймовірно завдають "потужних ударів" по позиціях Сил оборони крилатими або планерними бомбами. Мета ворога — забезпечити собі подальше просування до Часового Яру.

Мапа бойових дій Фото: ISW

Така тактика — не нова. За даними ISW, раніше такими бомбами окупаційні війська били по Авдіївці. В результаті у лютому 2024 року місто було захоплене.

Російський провоєнний блогер заявив, що штурмовики Су-25 завдають ударів бомбами ФАБ-250 по укріпленнях ЗСУ у Часовому Яру. Окрім того, з його слів, ЗС РФ застосовують ракети типів С-8 та С-13 "Тулумбас" для підтримки своїх наземних штурмів.

У соцмережах з’явились кадри ударів крилатими бомбами по Часовому Яру. Також поширились відео, на яких російські літаки на низькій висоті скидають бомби поблизу позиції своєї піхоти на захід від Бахмута.

Український військовий повідомив, що на Авдіївському напрямі ЗС РФ завдають 25-30 ударів бомбами КАБ на добу.

Нагадаємо, у DeepState проінформували, що російські окупанти штурмують підступи до Часового Яру. Аналітики підкреслили, що цей населений пункт має "колосальну" важливість у війні.

Нардеп Юрій Мисягін 9 квітня інформував, що російська ФАБ-1500 впала на продуктовий магазин у тимчасово окупованому Єнакієвому.