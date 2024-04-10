Проверенная Авдеевкой: в ISW раскрыли тактику ВС РФ в районе Часового Яра (карта)

Российские источники информируют, что укрепления Сил обороны в Часовом Яру атакуют бомбами ФАБ-250. На Авдеевском направлении ежедневно РФ наносит до 30 ударов КАБами.

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Российские оккупанты применяют для продвижения к Часовому Яру тактику, которая уже помогла им захватить Авдеевку. Детали известны из отчета американского Института изучения войны (ISW) за 9 апреля.

Аналитики отметили, что ВС РФ вероятно наносят "мощные удары" по позициям Сил обороны крылатыми или планерными бомбами. Цель врага — обеспечить себе дальнейшее продвижение к Часовому Яру.

Карта боевых действий Фото: ISW

Такая тактика — не новая. По данным ISW, ранее такими бомбами оккупационные войска били по Авдеевке. В результате в феврале 2024 года город был захвачен.

Российский провоенный блогер заявил, что штурмовики Су-25 наносят удары бомбами ФАБ-250 по укреплениям ВСУ в Часовом Яру. Кроме того, по его словам, ВС РФ применяют ракеты типов С-8 и С-13 "Тулумбас" для поддержки своих наземных штурмов.

В соцсетях появились кадры ударов крылатыми бомбами по Часовому Яру. Также распространились видео, на которых российские самолеты на низкой высоте сбрасывают бомбы вблизи позиции своей пехоты к западу от Бахмута.

Украинский военный сообщил, что на Авдеевском направлении ВС РФ наносят 25-30 ударов бомбами КАБ в сутки.

Напомним, в DeepState проинформировали, что российские оккупанты штурмуют подступы к Часовому Яру. Аналитики подчеркнули, что этот населенный пункт имеет "колоссальную" важность в войне.

Нардеп Юрий Мысягин 9 апреля информировал, что российская ФАБ-1500 упала на продуктовый магазин во временно оккупированном Енакиево.