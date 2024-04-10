Пробиралися мікрогрупи: в ЗСУ розповіли, чи є російські окупанти в Часовому Ярі

За останню добу українські захисники відбили майже три десятки ворожих атак на місто та навколишні села, але в самому місті та передмісті росіян немає, кажуть в ОСУВ "Хортиця".

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Сили оборони України контролюють місто Часів Яр, а ворожі війська роблять невдалі спроби проникнути в місто. Про це в коментарі "Еспресо" 10 квітня сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

За його словами, за останню добу українські захисники відбили майже три десятки ворожих атак на місто та навколишні села.

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"Станом на ранок російські війська обстріляли 14 разів населені пункти Донеччини. Тобто сьогодні на Бахмутському напрямку наші воїни відбили 29 атак у районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр", — зазначив Волошин.

Він додав, що Часів Яр і далі повністю контролюють бійці Сил оборони.

"Місто контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає. Під час невеликих штурмів із боку ворожих мікрогруп на бронетехніці українські війська їх відкинули. Наразі їх біля міста й у самому місті немає", — наголосив Волошин.

Нагадаємо, що 10 квітня у мережі з'явилися кадри бойової роботи штурмовиків Су-25 РФ біля Часового Яру. У зв'язку з чим знову виникло питання наявності засобів ППО в українських військ.

Також повідомлялося, що військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке 9 квітня розповів про те, що ЗС РФ використовують тактику "подвійного удару" в наступі на Часів Яр.