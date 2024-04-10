Нова угода з Україною: Велика Британія профінансує ремонт гармат L119 ЗСУ

Унаслідок домовленостей із компанією BAE Systems з'явиться можливість якнайшвидше постачати відремонтовані гармати для підрозділів ЗСУ безпосередньо на поле бою.

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Компанія BAE Systems уклала контракт з урядом Великої Британії на ремонт і технічне обслуговування 105-мм артилерійських гармат L119 Збройних сил України. Підписання відбулося під час найбільшої торгової місії Великої Британії в Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ. Про це йдеться у пресрелізі британського уряду від 10 квітня.

У межах цієї угоди з'явиться можливість якнайшвидше поставляти відремонтовані знаряддя безпосередньо на поле бою. При цьому компанія BAE Systems здійснюватиме ці роботи за гроші британського уряду.

"Це перша частина угоди, яку ми маємо намір доповнити, що дуже важливо, щоб додати до контракту більше можливостей для ремонту обладнання для українців і передання кінцевого комплекту на передову", — зазначили в Міноборони Великої Британії.

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Угода є черговою ознакою непорушної підтримки Лондона в довгостроковій перспективі, яка допоможе зробити військові операції України більш ефективними. Також у документі зазначалося, що розширення співпраці може призвести до реалізації десятків проєктів між деякими найбільшими оборонними компаніями Великої Британії, ЗСУ та українськими компаніями.

Може йтися про проєкти зі створення стратегічних військових ремонтних підприємств, відновлення цивільної інфраструктури та впровадження технологій для захисту від кібератак.

"Велика Британія очолила світову підтримку України після повномасштабного вторгнення Росії", заявив міністр з питань торговельної політики Великої Британії Грег Гендс.

Раніше повідомлялося, що російська армія отримала нову партію модернізованих артилерійських систем 2С19М1 "Мста-С" і 2С3М "Акація". Зокрема, САУ "Мста-С" було оснащено цифровою автоматизованою системою управління наведенням і вогнем.