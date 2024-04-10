Новое соглашение с Украиной: Великобритания профинансирует ремонт пушек L119 ВСУ

В результате договоренностей с компанией BAE Systems появится возможность как можно быстрее поставлять отремонтированные орудия для подразделений ВСУ непосредственно на поле боя.

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Компания BAE Systems заключила контракт с правительством Великобритании на ремонт и техническое обслуживание 105-мм артиллерийских орудий L119 Вооруженных сил Украины. Подписание состоялось во время крупнейшей торговой миссии Великобритании в Украине с момента полномасштабного вторжения РФ. Об этом говорится в пресс-релизе британского правительства от 10 апреля.

В рамках данного соглашения появится возможность как можно быстрее поставлять отремонтированные орудия непосредственно на поле боя. При этом компания BAE Systems будет осуществлять данные работы за деньги британского правительства.

"Это первая часть соглашения, которую мы намерены дополнить, что очень важно, чтобы добавить к контракту больше возможностей для ремонта оборудования для украинцев и передачи конечного комплекта на передовую", — отметили в Минобороны Великобритании.

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Соглашение является очередным признаком нерушимой поддержки Лондона в долгосрочной перспективе, которая поможет сделать военные операции Украины более эффективными. Также в документе отмечалось, что расширение сотрудничества может привести к реализации десятков проектов между некоторыми крупнейшими оборонными компаниями Великобритании, ВСУ и украинскими компаниями.

Речь может идти о проектах по созданию стратегических военных ремонтных предприятий, восстановлению гражданской инфраструктуры и внедрению технологий для защиты от кибератак.

"Великобритания возглавила мировую поддержку Украины после полномасштабного вторжения России", заявил министр по вопросам торговой политики Великобритании Грег Хендс.

Ранее сообщалось, что российская армия получила новую партию модернизированный артиллерийских систем 2С19М1 "Мста-С" и 2С3М "Акация". В частности, САУ "Мста-С" была оснащена цифровой автоматизированной системой управления наведением и огнем.