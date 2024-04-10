У Міноборони США назвали нафтогазову інфраструктуру РФ "цивільною ціллю" (відео)

За словами помічника глави американського оборонного відомства Селести Волландер, удари по території РФ є "суверенним" рішенням Києва.

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Помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер прокоментувала атаки України на нафтогазову інфраструктуру Російської Федерації, заявивши, що удари по "цивільних цілях" викликають занепокоєння. Про це йшлося на слуханнях Комітету зі збройних сил Палати представників США 10 квітня.

Під час слухань конгресмен від Республіканської партії Остін Скотт висловив стурбованість з приводу того факту, що в адміністрації президента США Джо Байдена засудили Київ за удари по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Політик запитав, чому Україна не може цього робити, коли РФ атакує її інфраструктуру.

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"Проблема атак на критично важливу інфраструктуру в нафтогазовому секторі, коли це цивільні цілі, викликає занепокоєння, тому що Україна дотримується найвищих стандартів дотримання законів в умовах конфлікту, і це один з елементів європейської демократії", — відповіла Волландер.

Зі свого боку Скотт зазначив, що ЗС РФ, тим часом, атакують нафтогазові об'єкти України. За його словами, щоб виграти війну, не можна просто приймати удари і не відкривати вогонь у відповідь.

"У нас є побоювання з приводу нанесення ударів по цивільних цілях, коли ми підтримуємо країни, знову ж таки, це суверенне рішення України, але ми висловлюємо ці побоювання", — заявила помічник глави оборонного відомства.

При цьому Волландер погодилася зі Скоттом у тому, що згадані об'єкти нафтогазової інфраструктури Росії належать особам, пов'язаним із Кремлем, які є частиною режиму Володимира Путіна.

Слухання Комітету зі збройних сил Палати представників США

Нагадаємо, 10 квітня глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що удари, які Україна завдає по нафтопереробних заводах Росії, здатні вплинути на енергетичні ринки світу. На його думку, Києву вигідніше атакувати тактичні та оперативні цілі, які можуть конкретно вплинути на діючу боротьбу.

Раніше, 29 березня, президент України Володимир Зеленський сказав, що під час постійних атак ЗС РФ по енергетичній інфраструктурі у Києва немає іншого вибору, окрім як завдати удару у відповідь. За його словами, удари завдаються виключно зброєю українського виробництва.