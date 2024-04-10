"Частина самооборони": Україна має право бити по військових цілях, — Столтенберг (відео)

Генсек НАТО наголосив, що саме Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, грубо порушивши міжнародне право, і Київ має закріплене в Статуті ООН право на самооборону.

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Україна має всі підстави використовувати зброю проти військових цілей за своїми межами, оскільки реалізовує своє право на самооборону. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Брюсселі у середу, 10 квітня.

Генсек Альянсу нагадав, що Росія грубо порушила міжнародне право, коли розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Україна має право, згідно з міжнародним правом, на самооборону. Це дійсно так, це закріплено в Статуті ООН. І ми маємо право допомогти Україні відстояти право на самооборону, не роблячи НАТО і союзників НАТО стороною конфлікту. І частиною самооборони є також те, що Україна має право завдавати ударів по легітимних військових цілях за межами України, щоб захистити себе. Це агресивна війна. Україна має право на самооборону, — сказав Столтенберг.

Він наголосив, що ситуація на фронті "є складною" закликав надати Україні більше ППО і боєприпасів.

"Затримки з постачанням засобів протиповітряної оборони дозволять російським ракетам вражати більше цілей. А затримки з постачанням боєприпасів дозволять Росії просунутися вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Вона потребує протиповітряної оборони, боєприпасів і допомоги зараз", — наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО запевнив, що Альянс працює над забезпеченням надійної та передбачуваної допомоги Києву зараз і у довгостроковій перспективі, "щоб Україна менше покладалась на добровільні внески й більше на зобов’язання НАТО".

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна завдає ударів військових і енергетичних об'єктах РФ виключно власною зброєю.

5 квітня спікер Пентагону Патрік Райдер сказав, що Київ не отримує від Вашингтона жодної допомоги для атак по російській території.