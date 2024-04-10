"Часть самообороны": Украина имеет право бить по военным целям, — Столтенберг (видео)

Генсек НАТО подчеркнул, что именно Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину, грубо нарушив международное право, и Киев имеет закрепленное в Уставе ООН право на самооборону.

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Украина имеет все основания использовать оружие против военных целей за своими пределами, поскольку реализует свое право на самооборону. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе в среду, 10 апреля.

Генсек Альянса напомнил, что Россия грубо нарушила международное право, когда начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Украина имеет право, согласно международному праву, на самооборону. Это действительно так, это закреплено в Уставе ООН. И мы имеем право помочь Украине отстоять право на самооборону, не делая НАТО и союзников НАТО стороной конфликта. И частью самообороны является также то, что Украина имеет право наносить удары по легитимным военным целям за пределами Украины, чтобы защитить себя. Это агрессивная война. Украина имеет право на самооборону, — сказал Столтенберг.

Он отметил, что ситуация на фронте "является сложной" и призвал предоставить Украине больше ПВО и боеприпасов.

"Задержки с поставками средств противовоздушной обороны позволят российским ракетам поражать больше целей. А задержки с поставками боеприпасов позволят России продвинуться вдоль линии фронта. Украина просто не может ждать. Она нуждается в противовоздушной обороне, боеприпасах и помощи сейчас", — подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО заверил, что Альянс работает над обеспечением надежной и предсказуемой помощи Киеву сейчас и в долгосрочной перспективе, "чтобы Украина меньше полагалась на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО".

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина наносит удары по военным и энергетическим объектам РФ исключительно собственным оружием.

5 апреля спикер Пентагона Патрик Райдер сказал, что Киев не получает от Вашингтона никакой помощи для атак по российской территории.