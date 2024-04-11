Рада розглянула половину поправок до законопроєкта про мобілізацію, — Гончаренко

Народні депутати продовжують працювати на законопроєктом про мобілізацію, попри комендантську годину та залишаються у стінах парламенту.

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Верховна Рада України розглянула понад дві тисячі поправок до законопроєкту №10449 щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Перетнули позначку в 2 тисячі правок з понад 4 тисяч. Рада продовжує працювати, навіть попри комендантську годину", — написав нардеп.

Оскільки до самого документа подано 4269 поправок — це означає, що парламент розглянув половину поданих до законопроєкту правок.

Що відомо про мобілізаційний законопроєкт

7 лютого 243 народні депутати ухвалили у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні. Попри те, що оборонний комітет парламенту рекомендував прийняти документ без додаткових пропозицій, Верховна Рада вирішила залишити звичайну процедуру для розгляду цього документу — тобто 14 днів для внесення правок, їх опрацювання та друге читання. До 21 лютого (коли завершився термін внесення правок) народні обранці подали 4 269 правок, що є одним з рекордів, встановлених у ВРУ.

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Сам документ покликаний змінити правила призову до армії. Зокрема, згідно з текстом законопроєкту повістку можуть надіслати в електронний кабінет призовника. Право на вручення повісток надається:

представникам органів місцевого самоврядування;

очільникам підприємств, установ, організації, які є місцем роботи військовозобов’язаного незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники освітніх закладів;

управителям багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадовим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Однак документ чітко не пояснює, де можна вручати повістки.

Крім того, народний депутат Данило Гетманцев 10 квітня повідомив, що у законопроєкті №10449 закріплено низку категорій осіб, які під час дії воєнного стану можуть отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема — це:

особи з інвалідністю всіх груп і ті, хто має право на відстрочку за станом здоров'я. Їм надають відстрочку на термін від 6 до 12 місяців, після чого знову необхідно буде пройти медичну комісію;

громадяни, які мають трьох неповнолітніх дітей. Однак тут є умова, щоб не було боргів за аліментами, які перевищують 3-місячний обсяг;

батьки-одинаки, чий чоловік або дружина загинули/зникли безвісти. Те ж саме стосується тих, хто позбавлений батьківських прав або перебуває у в'язниці;

батько або мати неповнолітньої дитини, чий партнер зараз проходить військову службу;

батьки неповнолітніх дітей-інвалідів або з важкими захворюваннями. Також право на відстрочку мають батьки повнолітніх дітей-інвалідів;

усиновителі дітей-інвалідів, однак у тому випадку, що на момент усиновлення їх було визнано сиротами або позбавлено батьківського піклування.

Нагадаємо, 9 квітня повідомлялося, що комітет з питань нацбезпеки і оборони закінчив підготовку остаточної версії законопроєкту про мобілізацію, однак тільки зал Парламенту вирішить, ухвалювати весь документ чи окрему правку. Усі рішення можуть бути ухвалені вже 11 квітня.

Також 9 квітня народний депутат і член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що українські чоловіки за кордоном зможуть оновити свої персональні дані без повернення на батьківщину. Зокрема, це можна буде зробити дистанційно.