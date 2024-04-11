Відпрацювали зі Stinger: опубліковано кадри бойової роботи зенітників по ворожих Shahed (відео)

Вогневу роботу здійснювали бійці 38-го зенітного ракетного полку. Момент знищення іранського дрона-камікадзе зафіксовано одразу з кількох ракурсів.

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Російські окупанти не припиняють тероризувати мирні міста України за допомогою різного озброєння. Зокрема йдеться про атаки дронами-камікадзе іранського походження Shahed, які відбуваються фактично щодня. Воїни 38-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника показали кадри зі знищенням повітряних цілей.

На опублікованому ролику можна побачити, як у небі пересувається ворожий об'єкт, що має намір долетіти до зазначеної цiлi. У цей момент українські захисники і почали бойову роботу.

"Воїни 38-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ знищили черговий "Шахед" окупантів. Для цього вогнева мобільна група застосувала переносний зенітно-ракетний комплекс FIM-92 Stinger", — йдеться в повідомленні.

Примітно, що результат знищення ворожого дрона показано одразу з кількох ракурсів. Після зіткнення з українською ракетою від БПЛА залишається лише спалах від вибуху.

Масована атака 11 квітня: що відомо

Росіяни вкотре атакували українську територію за допомогою різного озброєння. Використовувалися як ракети, так і БПЛА. Загалом у небі зафіксували 82 засоби повітряного нападу — 42 ракети і 40 ударних дронів.

"Під час протиповітряного бою сили ППО знищили 57 ворожих цілей, зокрема 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 ударних БПЛА та дві авіаракети Х-59", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

Нагадаємо, 11 квітня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський розкритикував Захід після нічного обстрілу РФ. Глава держави наголосив, що саме зараз Україна потребує додаткових систем ППО та іншого озброєння, а не тривалих дискусій і заплющення очей.