Отработали из Stinger: опубликованы кадры боевой работы зенитчиков по вражеским Shahed (видео)

Огневую работу осуществляли бойцы 38-го зенитного ракетного полка. Момент уничтожения иранского дрона-камикадзе запечатлен сразу с нескольких ракурсов.

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Российские оккупанты не прекращают терроризировать мирные города Украины при помощи различного вооружения. В частности речь идет про атаки дронами-камикадзе иранского происхождения Shahed, которые происходят фактически ежедневно. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника показали кадры с уничтожением воздушных целей.

На опубликованном ролике можно увидеть, как в небе передвигается вражеский объект, которые намерен долететь до обозначенной цели. В этот момент украинские защитники и начали боевую работу.

"Воины 38-го зенитного ракетного полка Сухопутных войск уничтожили очередной "Шахед" оккупантов. Для этого огневая мобильная группа применила переносной зенитно-ракетный комплекс FIM-92 Stinger", — говорится в сообщении.

Примечательно, что результат уничтожения вражеского дрона показан сразу с нескольких ракурсов. После столкновения с украинской ракетой от БПЛА остается лишь вспышка от взрыва.

Массированная атака 11 апреля: что известно

Россияне в очередной раз атаковали украинскую территорию при помощи различного вооружения. Использовались как ракеты, так и БПЛА. Всего в небе зафиксировали 82 средства воздушного нападения — 42 ракеты и 40 ударных дронов.

"Во время противовоздушного боя силы ПВО уничтожили 57 вражеских целей, в том числе 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 ударных БПЛА и две авиаракеты Х-59", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Напомним, 11 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад после ночного обстрела РФ. Глава государства подчеркнул, что именно сейчас Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и другом вооружении, а не в длительных дискуссиях и закрытии глаз.