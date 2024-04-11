Замість "обмежено придатного": в Україні хочуть запровадити новий статус, — ЗМІ

Міноборони розробляє новий наказ у співпраці з головними медиками ЗСУ, експертами МОЗ, громадськими організаціями. Для завершення роботи відомство має три місяці.

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Замість "обмежено придатного" в Україні може бути запроваджено новий статус. Проте наразі невідомо, чи передбачать його в тексті нового наказу про ВЛК. Про це йдеться у матеріалі ВВС.

Зокрема, журналісти видання подали запит до департаменту охорони здоров'я України, і у відповідь дізналися, що запропонованими змінами до наказу запропоновано п'ять статусів. Йдеться про:

непридатних до проходження військової служби з їх виключенням з військового обліку;

непридатних з можливістю перегляду через 6-12 місяців;

тимчасово непридатних, яким потрібне лікування, відпустка чи звільнення (дана категорія була і раніше);

придатних;

придатних до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах та установах.

У статті наголошується, що саме категорія "придатні до служби" певною мірою і є тим, що зрештою може стати заміною статусу "обмежено придатних".

Робота над новим наказом продовжується

У ВВС стверджують, що навіть попри ухвалу депутатами Верховної Ради нового закону, у Міністерстві оборони досі не розробили новий наказ №402 про ВЛК. Через це зараз у медиків нема чітких критеріїв, куди потрібно відносити обмежено придатного — до придатних чи непридатних. Тим часом вище зазначену кваліфікацію поки що можна вважати пропозицією змін, оскільки невідомо, про що буде йтися у новому наказі про ВЛК.

Варто зазначити, що у розробленні нового наказу Міноборони також беруть участь медики ЗСУ, експерти МОЗ та громадські організації. Прикінцеві положення закону передбачають, що на цю роботу у міністерства є три місяці.

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Хворі можуть отримати полегшення

Після оновлення переліку хвороб, вказується у матеріалі, частина тих, хто до цього мас статус обмежено придатного, буде звільнена. В Україні тисячі людей є обмежено придатними. До них належать люди з пораненнями, і ті, хто відновлюється після операцій, не пов'язаних із виконанням бойових завдань, і люди з серйозними проблемами, зокрема з порушенням згортання крові, раком у ремісії, ВІЛ, вродженим сифілісом, діабетом, епілепсією з поодинокими нападами, деякими хворобами серця, ендокринної, травної системи, проблемами із зором і слухом.

Загалом перелік захворювань довгий та детальний, з ним можна ознайомитися в наказі 402 про ВЛК, який повинні оновити. Це означає, що список хвороб оновиться теж, як і таблиця додаткових вимог до здоров'я для служби в піхоті, десантно-штурмових військах тощо.

Інформація про скасування обмеженої придатності спричинила занепокоєння у правозахисників. Вони кажуть, що проміжний статус потрібен — люди з хворобами не можуть бути такими ж придатними, як здорові люди, у них не вийде виконувати бойові завдання без величезних ризиків для здоров'я. У протилежному випадку треба буде звільнити, тобто визнати непридатними, чи "піти на злочинні дії" і відправляти їх у бойові дії, незважаючи на стан здоров'я, пояснила ВВС Україна Любов Галан, голова правозахисного центру для військових "Принцип".

Свою думку правозахисники вже озвучили Міноборони і, за словами Галан, там до них нібито дослухалися. Підтвердженням цього може стати і пропозиція ввести статус "придатний" тільки для конкретних видів військ.

На чому буде ґрунтуватися висновок ВЛК

Під час війни обмежено придатні підлягають мобілізації, проте крім основного висновку про стан здоров'я, ВЛК видає ще один — у ньому йдеться про завдання, які чоловік може виконувати, які ні, а також в яких військах йому служити не можна. Зокрема обмежено придатних мобілізували в підрозділи забезпечення, але не штурмові бригади, хоч чітко це не врегульовано, кажуть юристи.

10 квітня стало відомо, що новий законопроєкт про мобілізацію містить норму, яка зобов'язує роботодавців забезпечувати прибуття своїх працівників до збірних пунктів територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.

9 квітня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони підготував остаточний варіант законопроєкту про мобілізацію. Саме у такому вигляді документ буде відправлено на голосування у другому читанні.