Вместо "ограниченно годного": в Украине хотят ввести новый статус, — СМИ

Минобороны разрабатывает новый приказ в сотрудничестве с главными медиками ВСУ, экспертами Минздрава, общественными организациями. Для завершения работы у ведомства есть три месяца.

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Вместо "ограниченно годного" в Украине может быть введен новый статус. Однако пока неизвестно, предусмотрят ли его в тексте нового приказа о ВВК. Об этом идет речь в материале ВВС.

В частности журналисты издания подали запрос в департамент здравоохранения Украины, и в ответ узнали, что предложенными изменениями в приказ предложено пять статусов. Речь идет о:

непригодных к прохождению военной службы с их исключением с воинского учета;

непригодных с возможностью пересмотра через 6-12 месяцев;

временно непригодных, которым требуется лечение, отпуск или увольнение (данная категория была и раньше);

годных;

годных к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях.

В статье отмечается, что именно категория "годные к службе" в определенной степени и является тем, что в конечном итоге может стать заменой статуса "ограниченно годных".

Работа над новым приказом продолжается

В ВВС утверждают, что даже несмотря на принятие депутатами Верховной Рады нового закона, в Министерстве обороны до сих пор не разработали новый приказ №402 о ВВК. Поэтому сейчас у медиков нет четких критериев, куда нужно относить ограниченно годного — к годным или непригодным. Между тем вышеуказанную квалификацию пока можно считать предложением изменений, поскольку неизвестно, о чем будет идти речь в новом приказе о ВВК.

Стоит отметить, что в разработке нового приказа Минобороны также участвуют медики ВСУ, эксперты Минздрава и общественные организации. Заключительные положения закона предусматривают, что на эту работу у министерства есть три месяца.

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Больные могут получить облегчение

После обновления перечня болезней, указывается в материале, часть тех, кто до этого имеет статус ограниченно годного, будет освобождена. В Украине тысячи людей являются ограниченно годными. К ним относят людей с ранениями, и тех, кто восстанавливается после операций, не связанных с выполнением боевых задач, и людей с серьезными проблемами, в частности с нарушением свертываемости крови, раком в ремиссии, ВИЧ, врожденным сифилисом, диабетом, эпилепсией с единичными приступами, некоторыми болезнями сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемами со зрением и слухом.

В целом перечень заболеваний длинный и подробный, с ним можно ознакомиться в приказе 402 о ВВК, который должны обновить. Это означает, что список болезней обновится тоже, как и таблица дополнительных требований к здоровью для службы в пехоте, десантно-штурмовых войсках и тому подобное.

Информация об отмене ограниченной годности вызвала беспокойство у правозащитников. Они говорят, что промежуточный статус нужен — люди с болезнями не могут быть такими же годными, как здоровые люди, у них не получится выполнять боевые задачи без огромных рисков для здоровья. В противном случае надо будет освободить, то есть признать непригодными, или "пойти на преступные действия" и отправлять их в боевые действия, несмотря на состояние здоровья, пояснила ВВС Украина Любовь Галан, председатель правозащитного центра для военных "Принцип".

Свое мнение правозащитники уже озвучили Минобороны и, по словам Галан, там к ним якобы прислушались. Подтверждением этого может стать и предложение ввести статус "годный" только для конкретных видов войск.

На чем будет основываться заключение ВВК

Во время войны ограниченно годные подлежат мобилизации, однако кроме основного заключения о состоянии здоровья, ВВК выдает еще одно — в нем говорится о задачах, которые человек может выполнять, какие нет, а также в каких войсках ему служить нельзя. В частности, ограниченно годных мобилизовали в подразделения обеспечения, но не штурмовые бригады, хотя четко это не урегулировано, говорят юристы.

10 апреля стало известно, что новый законопроект о мобилизации содержит норму, которая обязывает работодателей обеспечивать прибытие своих работников в сборные пункты территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

9 апреля нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны подготовил окончательный вариант законопроекта о мобилизации. Именно в таком виде документ будет отправлен на голосование во втором чтении.