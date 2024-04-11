Користуються затримкою партнерів: РФ зрозуміла, куди може безкарно запускати ракети, — експерт

На думку військового експерта Валерія Рябих, російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати певні види ракет, і спрямовують їх туди, де немає Patriot або SAMP/T.

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Українська ППО наразі не може збивати певні ворожі засоби ураження, з огляду на їх характеристики. Це насамперед стосується російських балістичних ракет, зазначив в ефірі телеканалу "Еспресо" 11 квітня директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Як підкреслив військовий експерт, про це свідчить статистика збитих ворожих засобів ураження, оприлюднена Повітряними силами ЗСУ. Так, за його словами, під час останньої атаки 11 квітня не вдалося збити жодної з шести аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

"Російські агресори вже розуміють, де можна безкарно застосовувати ці дошкульні ракети. І спрямовують їх саме туди, де, за їхніми оцінками, немає Patriot або SAMP/T", — уточнив Рябих.

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Він додав, що російські агресори користуються затримкою західної допомоги від союзників і партнерів України і намагаються відволікти увагу української ППО від лінії фронту.

"Росіяни користуються зволіканням наших партнерів щодо закликів України терміново передати до семи комплексів ЗРК Patriot, які в них припадають пилом, коли російські ракети щодня завдають страждання й смерті українцям", — наголосив Рябих.

Крім того, ППО виявилася безсилою проти керованих ракет С-300, яких сьогодні держава-терорист випустила 12 і передусім у напрямку міст поблизу лінії зіткнення — у Харківській та Запорізькій областях. Всі ці ракети були спрямовані ймовірніше на енергетичну інфраструктуру.

Що вкрай актуально для української ППО

У четвер, 11 квітня, президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів і союзників терміново допомогти Україні в боротьбі з ракетними атаками. І додав, що вже зараз країні потрібні 25 систем Patriot, щоб захистити свою територію і населення.

Нагадаємо, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель нещодавно заявив, що Україні для захисту від російських повітряних ударів терміново потрібно лише сім батарей Patriot із близько 100, які мають на озброєнні західні армії.

Крім того, наразі Європарламент відмовився схвалити бюджет Ради Євросоюзу, поки країни ЄС не знайдуть можливість передати Україні додаткові системи Patriot для захисту від ракетно-дронових атак російських окупантів.

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Нагадаємо, 11 квітня експерт з питань енергетики Андрій Закревський заявив, що знищена Трипільська ТЕС не могла бути повністю захищеною від ворога.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що Україна шукатиме способи компенсувати потужності Трипільської ТЕС.