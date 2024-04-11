Пользуются задержкой партнеров: РФ поняла, куда может безнаказанно запускать ракеты, — эксперт

По мнению военного эксперта Валерия Рябых, российские агрессоры уже понимают, где можно безнаказанно применять определенные виды ракет, и направляют их туда, где нет Patriot или SAMP/T.

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Украинская ПВО пока не может сбивать определенные вражеские средства поражения, учитывая их характеристики. Это прежде всего касается российских баллистических ракет, отметил в эфире телеканала "Еспресо" 11 апреля директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Как подчеркнул военный эксперт, об этом свидетельствует статистика сбитых вражеских средств поражения, обнародованная Воздушными силами ВСУ. Так, по его словам, во время последней атаки 11 апреля не удалось сбить ни одной из шести аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

"Российские агрессоры уже понимают, где можно безнаказанно применять эти ракеты, доставляющие столько разрушений. И направляют их именно туда, где, по их оценкам, нет Patriot или SAMP/T", — уточнил Рябых.

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Он добавил, что российские агрессоры пользуются задержкой западной помощи от союзников и партнеров Украины и пытаются отвлечь внимание украинской ПВО от линии фронта.

"Россияне пользуются промедлением наших партнеров относительно призывов Украины срочно передать до семи комплексов ЗРК Patriot, которые у них пылятся, когда российские ракеты ежедневно наносят страдания и смерти украинцам", — подчеркнул Рябых.

Кроме того, ПВО оказалась бессильной против управляемых ракет С-300, которых сегодня государство-террорист выпустило 12 и прежде всего в направлении городов вблизи линии соприкосновения — в Харьковской и Запорожской областях. Все эти ракеты были направлены скорее на энергетическую инфраструктуру.

Что крайне актуально для украинской ПВО

В четверг, 11 апреля, президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров и союзников срочно помочь Украине в борьбе с ракетными атаками. И добавил, что уже сейчас стране нужны 25 систем Patriot, чтобы защитить свою территорию и население.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель недавно заявил, что Украине для защиты от российских воздушных ударов срочно нужно лишь семь батарей Patriot из около 100, которые имеют на вооружении западные армии.

Кроме того, сейчас Европарламент отказался одобрить бюджет Совета Евросоюза, пока страны ЕС не найдут возможность передать Украине дополнительные системы Patriot для защиты от ракетно-дроновых атак российских оккупантов.

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Напомним, 11 апреля эксперт по вопросам энергетики Андрей Закревский заявил, что уничтоженная Трипольская ТЭС не могла быть полностью защищенной от врага.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Украина будет искать способы компенсировать мощности Трипольской ТЭС.