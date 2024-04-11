Військові можуть отримати додаткові виплати за знищену техніку: пояснення нардепа (відео)

Військовослужбовці, що перебувають безпосередньо на передовій та знищують техніку, можуть отримати винагороду. Додаткові кошти передбачать і для бійців, які відслужили рік і більше, розповів нардеп Вадим Івченко.

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Народний депутат від "Батьківщини", член комітету Верховної Ради з питань оборони, національної безпеки та розвідки Вадим Івченко заявив, що в Україні можуть запрацювати певні заохочувальні заходи для військовослужбовців. Про них він розповів в інтервʼю "ТСН".

Заохочувальні заходи для військових

За словами Івченка, йдеться про наступні заохочування:

100 тисяч гривень для тих, хто відслужив рік;

ще 100 тисяч гривень для тих, хто відслужив другий рік;

150 тисяч як сертифікат для розмитнення чи купівлі автомобіля — кошти можна використати для придбання автомобіля, пригону з за кордону;

50% першого внеску при купівлі квартири в "Укрфінжитло".

Крім цього, військові можуть отримувати кошти за знищені ракети, кораблі, гелікоптери, танки тощо. Таким чином до 50 тисяч доларів зможе отримати рота за збитий літак. Зокрема, нардепи прописали багато норм щодо цього та передали до Кабміну.

"Це заохочувальні заходи для військовослужбовців", — сказав Вадим Івченко і наголосив, що йдеться про тих, хто перебуває на передовій та знищує ворожу техніку.

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Нагадаємо, 11 квітня нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Рада проголосувала за постанову щодо додаткових щомісячних 70 тисяч для військовослужбовців, які безпосередньо перебувають у найгарячіших точках. За його словами, це мотивація та справедливість для тих, хто тримає фронт.

Крім цього, того ж дня парламент підтримав у другому читанні законопроєкт щодо мобілізації. Також Рада підтримала правку про прибирання норми щодо демобілізації військових.