Военные могут получить дополнительные выплаты за уничтоженную технику: объяснение нардепа (видео)
Военнослужащие, находящиеся непосредственно на передовой и уничтожающие технику, могут получить вознаграждение. Дополнительные средства предусмотрят и для бойцов, которые отслужили год и более, рассказал нардеп Вадим Ивченко.
Народный депутат от "Батьківщини", член комитета Верховной Рады по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки Вадим Ивченко заявил, что в Украине могут заработать определенные поощрительные меры для военнослужащих. О них он рассказал в интервью "ТСН".
Поощрительные мероприятия для военных
По словам Ивченко, речь идет о следующих поощрениях:
- 100 тысяч гривен для тех, кто отслужил год;
- еще 100 тысяч гривен для тех, кто отслужил второй год;
- 150 тысяч как сертификат для растаможки или покупки автомобиля — средства можно использовать для приобретения автомобиля, пригона из-за границы;
- 50% первого взноса при покупке квартиры в "Укрфинжитло".
Кроме этого, военные могут получать средства за уничтоженные ракеты, корабли, вертолеты, танки и тому подобное. Таким образом до 50 тысяч долларов сможет получить рота за сбитый самолет. В частности, нардепы прописали много норм по этому поводу и передали в Кабмин.
"Это поощрительные меры для военнослужащих", — сказал Вадим Ивченко и подчеркнул, что речь идет о тех, кто находится на передовой и уничтожает вражескую технику.
Напомним, 11 апреля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада проголосовала за постановление о дополнительных ежемесячных 70 тысяч для военнослужащих, которые непосредственно находятся в горячих точках. По его словам, это мотивация и справедливость для тех, кто держит фронт.
Кроме этого, в тот же день парламент поддержал во втором чтении законопроект о мобилизации. Также Рада поддержала правку об уборке нормы по демобилизации военных.