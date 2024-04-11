Военные могут получить дополнительные выплаты за уничтоженную технику: объяснение нардепа (видео)

Военнослужащие, находящиеся непосредственно на передовой и уничтожающие технику, могут получить вознаграждение. Дополнительные средства предусмотрят и для бойцов, которые отслужили год и более, рассказал нардеп Вадим Ивченко.

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Народный депутат от "Батьківщини", член комитета Верховной Рады по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки Вадим Ивченко заявил, что в Украине могут заработать определенные поощрительные меры для военнослужащих. О них он рассказал в интервью "ТСН".

Поощрительные мероприятия для военных

По словам Ивченко, речь идет о следующих поощрениях:

100 тысяч гривен для тех, кто отслужил год;

еще 100 тысяч гривен для тех, кто отслужил второй год;

150 тысяч как сертификат для растаможки или покупки автомобиля — средства можно использовать для приобретения автомобиля, пригона из-за границы;

50% первого взноса при покупке квартиры в "Укрфинжитло".

Кроме этого, военные могут получать средства за уничтоженные ракеты, корабли, вертолеты, танки и тому подобное. Таким образом до 50 тысяч долларов сможет получить рота за сбитый самолет. В частности, нардепы прописали много норм по этому поводу и передали в Кабмин.

"Это поощрительные меры для военнослужащих", — сказал Вадим Ивченко и подчеркнул, что речь идет о тех, кто находится на передовой и уничтожает вражескую технику.

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Напомним, 11 апреля нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Рада проголосовала за постановление о дополнительных ежемесячных 70 тысяч для военнослужащих, которые непосредственно находятся в горячих точках. По его словам, это мотивация и справедливость для тех, кто держит фронт.

Кроме этого, в тот же день парламент поддержал во втором чтении законопроект о мобилизации. Также Рада поддержала правку об уборке нормы по демобилизации военных.