США мають тисячу установок Patriot, 500 з них у резерві, — ЗМІ (інфографіка)

За даними, американського оглядача Стіва Брауна, у переліку країн, які мають найбільше систем ППО Patriot — Німеччина, Нідерланди, Кувейт, Тайвань, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина.

Related video

Сполучені Штати у своєму розпорядженні мають понад тисячу пускових установок системи протиповітряної оборони Patriot, половина з них перебуває у резерві. Про це йдеться у матеріалі Kyiv Post, опублікованому у п'ятницю, 12 квітня.

Автор статті Cтів Браун зазначає, що компанія-розробник цієї системи ППО Raytheon спроєктувала та відправила 240 установок до 19 різних країн світу. Виробник ракет Patriot Lockheed Martin виготовив понад 10 тисяч ракет.

Окрім США, найбільше цих установок також мають Німеччина (120), Кувейт (30-40), Катар, Нідерланди, Тайвань, Греція, ОАЕ, Тайвань, Туреччина та інші.

Фото: Kyiv Post

До зенітної батареї Patriot входить від 4 до 8 пускових установок, кожна з яких має по 4 ракети.

Фото: Kyiv Post

Переконати будь-яку країну добровільно відмовитися від своїх ракет Patriot, якщо вона ще не зробила цього, може бути складним завданням, але потенційне рішення існує, пише видання. Війна в Україні призвела до того, що обидві корпорації нарощують свої виробничі потужності. І це не лише для забезпечення потреб України, але й для того, щоб задовольнити інтерес, який успіх Patriot викликав у всьому світі. Наразі Raytheon може виробляти 12 повних систем на рік, тоді як Lockheed вже випускає 500 новітніх ракет PAC-3 щорічно з метою сягнути показника у 650 ракет до 2027 року.

Частина продукції, що буде вироблена у 2024 році, вже призначена для заміни американських Patriot, раніше наданих Україні. Це може бути варіантом для будь-якої країни, готової передати свої власні запаси. Тобто вони отримають "нові" ракети за передачу Україні своїх "старих".

Нагадаємо, 10 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що знайшов 100 "вільних" батарей Patriot. За його словами, деякі сусідні країни використовують більше однієї системи для охорони одного аеропорту. Кулеба пропонував позичити Patriot Україні, але відчуває, що "б'ється головою об стіну".

12 квітня Кулеба повідомив, що наразі Україна веде активні переговори щодо двох батарей Patriot та однієї Samp-T. Він зазначив, що питання постачання цих систем ППО вирішують США.