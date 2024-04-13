Небезпека для сусільства: в українців забагато зброї на руках, — міністр МВС

За словами Ігоря Клименка, українцям потрібно буде обов'язково зареєструвати трофейну зброю, і тоді вони зможуть зберігати її у себе до закінчення режиму воєнного стану.

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Наразі на руках у громадян України може бути від одного до п'яти мільйонів одиниць зброї. Так само багато і гранат, тому потрібно, щоб це озброєння потрапило на державні склади. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомив Укрінформ.

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках у наших громадян. Від мільйона до 5. Але мільйон – це теж багато. А скільки гранат на руках у наших громадян? Теж багато. І ми маємо зробити все, щоб ця зброя, ці боєприпаси, потрапили на склади, щоб не наражати на небезпеку громадян", — сказав Клименко.

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За його словами, наразі майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою. Водночас є й певна кількість одиниць трофейної зброї, яка незаконно знаходиться в українців.

"Але ми свідомо розуміємо, що вона (трофейна зброя, — ред.) має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому у першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, він має принести її до поліції й зареєструвати", — зазначив Клименко.

Очільник МВС уточнив, що цю трофейну зареєстровану зброю громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану.

"Після 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції і або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо", — наголосив міністр.

Нагадаємо, 12 квітня Ігор Клименко заявив, що особи, які отримали повістку, але не побажали з'явитись в Територіальний центр комплектування (ТЦК та СП), опиняються у спеціальній базі даних. Їх туди вносять працівники військкомату. Поліцейські можуть перевірити потенційного ухилянта, але покарати його права не мають.

4 квітня міністр внутрішніх справ України наголосив, що майже 25% території України заміновано та підкреслив, що про повне гуманітарне розмінування не може навіть йтися, оскільки для цього потрібне повне завершення бойових дій.